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«Сассуоло» — «Рома». Прогноз на матч итальянской Серии А (09.11.2022)

вчера, 14:43
Рома

Ставки букмекеров

Букмекеры в этом противостоянии не отдают предпочтение ни одной из команд. Загрузить на победу «Сассуоло» можно в букмекерской конторе Лига Ставок по интересному коэффициенту 3.65, а поставить на «Рому» предлагают за 2.01. Поверить в ничью можно по коэффициенту 3.75.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Лига Ставок 3.30 3.50 2.22
Мелбет 3.54 3.68 2.16
1XBET 3.54 3.68 2.16

В случае открытой игры с большим количеством забитых голов, можно взять ТБ 2.5 за 1.75. Букмекеры также предлагают ТМ 2.5 по коэффициенту 2.1, а загрузить на «обе забьют» можно по коэффициенту 1.65.

Форма команд

«Сассуоло» проводит не лучший отрезок сезона, и поражения отражаются не только на общем настроении команды, но и на турнирном положении. После 13 встреч коллектив имеет в копилке 15 баллов и занимая при этом 13 место. В последних матчах были сражения с «Наполи» и «Эмполи», но завершились крайне неудачно, сухими поражения (0:4) и (0:1).

«Рома» несколько дней назад проиграла в городском дерби «Лацио» (0:1), чем обрушила на себя гнев фанатов. Исправляться нужно уже в ближайшем туре, поэтому «волки» приложат максимум усилий для завоевания трех очков. Также в четверг был проведен поединок финального тура ЛЕ, где благодаря победе над «Лудогорцем» (3:1) удалось взять заполучить путевку в следующий раунд турнира.

Информация для ставок

  • «Сассуоло» проиграл четыре из пяти последних встречи
  • У «Ромы» три победы в четырех последних поединках
  • Три минувшие игры между командами завершились пробитием ТБ 2.5
  • Три из четырех последних матчей «Ромы» и три из пяти «Сассуоло» закончились результатом «обе забьют»

Прогноз

Обе команды выйдут крайне заряженными на данную встречу. Никто не намерен уступать и будет биться на каждом участке поля. Трудно сказать, кто окажется сильнее, но верим, что будут поражены ворота обеих команд, поэтому предлагаем сделать ставку на «обе забьют» в букмекерской конторе Лига Ставок. Коэффициент на данный исход со

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Лига Ставок 2.95 1.39 1.96 1.82 1.56 2.40
Мелбет 2.06 1.89
1XBET 2.06 1.89
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