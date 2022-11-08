«Сассуоло» — «Рома». Прогноз на матч итальянской Серии А (09.11.2022)

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вчера, 14:43

Ставки букмекеров

Букмекеры в этом противостоянии не отдают предпочтение ни одной из команд. Загрузить на победу «Сассуоло» можно в букмекерской конторе Лига Ставок по интересному коэффициенту 3.65, а поставить на «Рому» предлагают за 2.01. Поверить в ничью можно по коэффициенту 3.75.

В случае открытой игры с большим количеством забитых голов, можно взять ТБ 2.5 за 1.75. Букмекеры также предлагают ТМ 2.5 по коэффициенту 2.1, а загрузить на «обе забьют» можно по коэффициенту 1.65.

Форма команд

«Сассуоло» проводит не лучший отрезок сезона, и поражения отражаются не только на общем настроении команды, но и на турнирном положении. После 13 встреч коллектив имеет в копилке 15 баллов и занимая при этом 13 место. В последних матчах были сражения с «Наполи» и «Эмполи», но завершились крайне неудачно, сухими поражения (0:4) и (0:1).

«Рома» несколько дней назад проиграла в городском дерби «Лацио» (0:1), чем обрушила на себя гнев фанатов. Исправляться нужно уже в ближайшем туре, поэтому «волки» приложат максимум усилий для завоевания трех очков. Также в четверг был проведен поединок финального тура ЛЕ , где благодаря победе над «Лудогорцем» (3:1) удалось взять заполучить путевку в следующий раунд турнира.

Информация для ставок

«Сассуоло» проиграл четыре из пяти последних встречи

У «Ромы» три победы в четырех последних поединках

Три минувшие игры между командами завершились пробитием ТБ 2.5

2.5 Три из четырех последних матчей «Ромы» и три из пяти «Сассуоло» закончились результатом «обе забьют»

Прогноз

Обе команды выйдут крайне заряженными на данную встречу. Никто не намерен уступать и будет биться на каждом участке поля. Трудно сказать, кто окажется сильнее, но верим, что будут поражены ворота обеих команд, поэтому предлагаем сделать ставку на «обе забьют» в букмекерской конторе Лига Ставок. Коэффициент на данный исход со