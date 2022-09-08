«Сассуоло» – «Удинезе». Прогноз на матч итальянской Серии а (11.09.2022)

1662637418

сегодня, 14:43

Ставки букмекеров

Букмекеры оказались в замешательстве и не смогли определить фаворита встречи, выставив очень близкие по значению коэффициенты. Загрузить на победу «Сассуоло» можно в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 2.67, а поставить на «Удинезе» предлагают по коэффициенту 2.57. Ничейный результат порадует игроков коэффициентом 3.45.

В случае открытой игры с большим количеством забитых голов, можно взять ТБ 2.5 за 1.65. Букмекеры также предлагают ТМ 2.5 по коэффициенту 2.2. Ставку на «обе забьют» можно взять по коэффициенту 1.6.

Форма команд

«Сассуоло» в новый сезон входит достаточно мирно. В последних трех поединках клуб расписал нулевые ничьи с «Кремонезе» и «Миланом», а также голевую (2:2) со «Специей». Шесть набранных очков в копилку хватает для удерживания лишь 12 позиции в таблице по итогам пяти матчей.

«Удинезе» на данном этапе сезона радует своих болельщиков местом в зоне ЛЧ , но чтобы его сохранить придется приложить еще немало усилий. Последние встречи выдались для коллектива на славу, в противостояниях с «Монцой», «Фиорентиной» и «Ромой» удалось взять максимум очков благодаря победам (2:1), (1:0) и (4:0) соответственно.

Информация для ставок

Беспроигрышная серия «Сассуоло» насчитывает четыре встречи (три ничьих и одна победа)

«Удинезе» не проигрывает также четыре поединка кряду (три победы и ничья)

Два минувших очных поединка закончились результатом «обе забьют»

Пять из восьми последних матчей и «Сассуоло» и «Удинезе» завершились пробитием ТБ 2.5 голов

Прогноз

В этом поединке ожидаем равный бой, но с обилием обоюдных опасных атак и голевых моментов. Предлагаем сделать ставку на «обе забьют» в букмекерской конторе Лига Ставок. Коэффициент на данный исход составляет 1.6.