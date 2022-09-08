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«Сассуоло» – «Удинезе». Прогноз на матч итальянской Серии а (11.09.2022)

сегодня, 14:43
Сассуоло

Ставки букмекеров

Букмекеры оказались в замешательстве и не смогли определить фаворита встречи, выставив очень близкие по значению коэффициенты. Загрузить на победу «Сассуоло» можно в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 2.67, а поставить на «Удинезе» предлагают по коэффициенту 2.57. Ничейный результат порадует игроков коэффициентом 3.45.

Италия. Серия А 2022/2023
Сассуоло
Удинезе
НичьяНичьяНичьяВыигрышПроигрыш
- : -
11 сентября 2022, 16:00
воскресенье
ВыигрышВыигрышВыигрышНичьяПроигрыш
Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Pinnacle2.723.612.65
Лига Ставок 2.70 3.50 2.65
Мелбет 2.77 3.56 2.67
1XBET 2.77 3.56 2.67

В случае открытой игры с большим количеством забитых голов, можно взять ТБ 2.5 за 1.65. Букмекеры также предлагают ТМ 2.5 по коэффициенту 2.2. Ставку на «обе забьют» можно взять по коэффициенту 1.6.

Форма команд

«Сассуоло» в новый сезон входит достаточно мирно. В последних трех поединках клуб расписал нулевые ничьи с «Кремонезе» и «Миланом», а также голевую (2:2) со «Специей». Шесть набранных очков в копилку хватает для удерживания лишь 12 позиции в таблице по итогам пяти матчей.

«Удинезе» на данном этапе сезона радует своих болельщиков местом в зоне ЛЧ, но чтобы его сохранить придется приложить еще немало усилий. Последние встречи выдались для коллектива на славу, в противостояниях с «Монцой», «Фиорентиной» и «Ромой» удалось взять максимум очков благодаря победам (2:1), (1:0) и (4:0) соответственно.

Информация для ставок

  • Беспроигрышная серия «Сассуоло» насчитывает четыре встречи (три ничьих и одна победа)
  • «Удинезе» не проигрывает также четыре поединка кряду (три победы и ничья)
  • Два минувших очных поединка закончились результатом «обе забьют»
  • Пять из восьми последних матчей и «Сассуоло» и «Удинезе» завершились пробитием ТБ 2.5 голов

Прогноз

В этом поединке ожидаем равный бой, но с обилием обоюдных опасных атак и голевых моментов. Предлагаем сделать ставку на «обе забьют» в букмекерской конторе Лига Ставок. Коэффициент на данный исход составляет 1.6.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 3.80 1.30 2.29 1.69 1.79 2.12
Лига Ставок 2.21 1.65 1.76 2.03
Мелбет 2.29 1.73
1XBET 2.29 1.73
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shlomo2
shlomo2
сегодня в 14:46
Гости не проиграют
Гость
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