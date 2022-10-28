«Специа» — «Фиорентина». Прогноз на матч итальянкой Серии А (30.10.2022)

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вчера, 14:24

Ставки букмекеров

Линия букмекерской конторы Лига Ставок предлагает коэффициент 1.87 на победу «Фиорентины», тогда как остановить свой выбор на ничейном результате можно по коэффициенту 3.7, а победа «Специи» оценивается коэффициентом 4.1.

Тотал больше 2.5 мячей в этой встрече букмекеры предлагают за 1.89. Низовой исход этого матча (ТМ 2.5) стоит 1.92. Поставить на голы от обеих команд можно по коэффициенту 1.77.

Форма команд

«Специа» порадовала поклонников выходом в 1/8 финала кубка Италии, спокойно обыграв «Брешию» (3:1). В чемпионате побед не было достаточно давно, а в минувших турах команда сначала расписала голевую ничью с «Кремонезе» (2:2), а затем на выезде минимально проиграла «Салернитане» (0:1).

«Фиорентина» вчера сыграла в Лиге конференций и победив турецкий «Истанбул Башакшехир» (2:1) оформила путевку в плей-офф раунд турнира. В Серии А «фиалки» провели фантастическую встречу с вице-чемпионом «Интером», но по итогу 90 минут проиграли (3:4), расположившись на 14 месте в таблице., что двумя строчками выше нынешнего соперника.

Информация для ставок

«Специа» смогла победить в одном из пяти последних матчей

У «Фиорентины» два поражения в последних шести встречах

Четыре минувших очных поединка завершились пробитием тотала больше 2.5 мячей

Четыре последних игры «Фиорентины» закончились результатом «обе забьют»

Прогноз

Обе команды имеют свои цели на сезон цели и не желают терять очки в данном сражении. Верим, что здесь будет футбол хорошего с большим количеством моментов, и мы обязательно увидим обмен голами. Поставить на «обе забьют» можно в букмекерской конторе Лига Ставок. Коэффициент на данный исход составляет 1.77.