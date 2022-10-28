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«Специа» — «Фиорентина». Прогноз на матч итальянкой Серии А (30.10.2022)

вчера, 14:24
Специа

Ставки букмекеров

Линия букмекерской конторы Лига Ставок предлагает коэффициент 1.87 на победу «Фиорентины», тогда как остановить свой выбор на ничейном результате можно по коэффициенту 3.7, а победа «Специи» оценивается коэффициентом 4.1.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Pinnacle4.393.641.92
Лига Ставок 4.00 3.65 1.94
Мелбет 4.18 3.82 1.94
1XBET 4.18 3.82 1.94

Тотал больше 2.5 мячей в этой встрече букмекеры предлагают за 1.89. Низовой исход этого матча (ТМ 2.5) стоит 1.92. Поставить на голы от обеих команд можно по коэффициенту 1.77.

Форма команд

«Специа» порадовала поклонников выходом в 1/8 финала кубка Италии, спокойно обыграв «Брешию» (3:1). В чемпионате побед не было достаточно давно, а в минувших турах команда сначала расписала голевую ничью с «Кремонезе» (2:2), а затем на выезде минимально проиграла «Салернитане» (0:1).

«Фиорентина» вчера сыграла в Лиге конференций и победив турецкий «Истанбул Башакшехир» (2:1) оформила путевку в плей-офф раунд турнира. В Серии А «фиалки» провели фантастическую встречу с вице-чемпионом «Интером», но по итогу 90 минут проиграли (3:4), расположившись на 14 месте в таблице., что двумя строчками выше нынешнего соперника.

Информация для ставок

  • «Специа» смогла победить в одном из пяти последних матчей
  • У «Фиорентины» два поражения в последних шести встречах
  • Четыре минувших очных поединка завершились пробитием тотала больше 2.5 мячей
  • Четыре последних игры «Фиорентины» закончились результатом «обе забьют»

Прогноз

Обе команды имеют свои цели на сезон цели и не желают терять очки в данном сражении. Верим, что здесь будет футбол хорошего с большим количеством моментов, и мы обязательно увидим обмен голами. Поставить на «обе забьют» можно в букмекерской конторе Лига Ставок. Коэффициент на данный исход составляет 1.77.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.82 1.48 1.94 1.96 1.53 2.67
Лига Ставок 2.75 1.43 1.89 1.88 1.50 2.55
Мелбет 1.98 1.96
1XBET 1.98 1.96
Все комментарии
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 15:47
Победа гостей !
Гость
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