«Торино» – «Дженоа». Прогноз на матч чемпионата Италии (3.09.2023)

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сегодня, 20:10

Ставки букмекеров

Букмекеры в будущей игре фаворитом считают «гранатовых». Сделать ставку на выигрыш «Торино» можно сделать ставку по коэффициенту 2.05. В букмекерской конторе Лига Ставок на гостей предлагается коэффициент 3.95. Выбрать в линии ничью можно по 3.35.

Если обратить внимание в линии на раздел тоталов, то на низовой исход ТМ 2.5 можно сделать ставку по коэффициенту 1.60. Букмекеры не сильно верят в результативную игру с большим количеством забитых мячей. На тотал больше 2.5 голов за матч коэффициент составляет 2.05.

Форма команд

«Быки» в турнирной таблице чемпионата Италии занимают на сегодняшний день семнадцатое место. Рассмотрим несколько футбольных поединков с участием команды за последнее время. В 1/32 Кубка Италии со счётом 2:1 «гранатовые» взяли верх над командой «Фералписало». «Нулёвку» раскатали «быки» на своём поле с «Кальяри» в рамках матча первого тура нового сезона Серии A. На прошлых выходных с разницей в три гола «Торино» проиграло в гостях миланским «дьяволам» (1:4). Дублем отличился нападающий «быков» Оливье Жиру.

Одиннадцатую строчку турнирной таблицы Серии A занимают «красно-синие» после первых двух туров. Вспомним недавние матчи «Дженоа», чтобы оценить шансы команды в предстоящей встрече с «быками» из Турина. Со счётом 4:3 «грифоны» взяли верх над командой «Модена» в 1/32 Кубка Италии. С разницей в три гола на своём поле «красно-синие» потерпели поражение от «Фиорентины» в матче 1-го тура Серии A. На прошлых выходных с минимальным счётом «Дженоа» неожиданно для всех выиграла у римского «Лацио».

Информация для ставок

Три очные встречи из пяти крайних завершились следующим исходом: обе забьют – нет

Два поражения потерпели «быки» в пяти последних матчах

В одной игре уступили «грифоны» за аналогичный период.

Прогноз

«Грифоны» смогли обыграть в гостях «Лацио», поэтому предположительно победу в будущей игре могут одержать гости. Букмекерская контора Лига Ставок предлагает на победу «Дженоа» коэффициент 3.95.