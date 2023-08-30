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«Торино» – «Дженоа». Прогноз на матч чемпионата Италии (3.09.2023)

сегодня, 20:10
«Торино» – «Дженоа». Прогноз на матч чемпионата Италии (3.09.2023)

Ставки букмекеров

Букмекеры в будущей игре фаворитом считают «гранатовых». Сделать ставку на выигрыш «Торино» можно сделать ставку по коэффициенту 2.05. В букмекерской конторе Лига Ставок на гостей предлагается коэффициент 3.95. Выбрать в линии ничью можно по 3.35.

Италия. Серия А 2023/2024
Торино
Дженоа
ПроигрышНичья
- : -
03 сентября 2023, 19:30
воскресенье
ВыигрышПроигрыш
Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Pinnacle2.093.314.03
Лига Ставок 2.08 3.35 4.00
Pari 2.05 3.30 4.05

Если обратить внимание в линии на раздел тоталов, то на низовой исход ТМ 2.5 можно сделать ставку по коэффициенту 1.60. Букмекеры не сильно верят в результативную игру с большим количеством забитых мячей. На тотал больше 2.5 голов за матч коэффициент составляет 2.05.

Форма команд

«Быки» в турнирной таблице чемпионата Италии занимают на сегодняшний день семнадцатое место. Рассмотрим несколько футбольных поединков с участием команды за последнее время. В 1/32 Кубка Италии со счётом 2:1 «гранатовые» взяли верх над командой «Фералписало». «Нулёвку» раскатали «быки» на своём поле с «Кальяри» в рамках матча первого тура нового сезона Серии A. На прошлых выходных с разницей в три гола «Торино» проиграло в гостях миланским «дьяволам» (1:4). Дублем отличился нападающий «быков» Оливье Жиру.

Одиннадцатую строчку турнирной таблицы Серии A занимают «красно-синие» после первых двух туров. Вспомним недавние матчи «Дженоа», чтобы оценить шансы команды в предстоящей встрече с «быками» из Турина. Со счётом 4:3 «грифоны» взяли верх над командой «Модена» в 1/32 Кубка Италии. С разницей в три гола на своём поле «красно-синие» потерпели поражение от «Фиорентины» в матче 1-го тура Серии A. На прошлых выходных с минимальным счётом «Дженоа» неожиданно для всех выиграла у римского «Лацио».

Информация для ставок

  • Три очные встречи из пяти крайних завершились следующим исходом: обе забьют – нет
  • Два поражения потерпели «быки» в пяти последних матчах
  • В одной игре уступили «грифоны» за аналогичный период.

Прогноз

«Грифоны» смогли обыграть в гостях «Лацио», поэтому предположительно победу в будущей игре могут одержать гости. Букмекерская контора Лига Ставок предлагает на победу «Дженоа» коэффициент 3.95.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.08 1.83 1.59 2.48 1.28 3.86
Лига Ставок 2.14 1.73 1.62 2.33
Pari 1.60 2.40
Все комментарии
Вoлхв
Вoлхв
сегодня в 20:24
Думаю, что через низ здесь Торино выглядит очень перспективно. Дома команда Юрича не даст особо развернуться генуэзцам, которые пользовались этим в Риме, где Лацио играл в более свободной манере. Душный футбол хозяев он направлен и на то, чтобы постепенно раскачивать соперника, и на то, чтобы быть надежными в обороне. Да, в Милане план не сработал, но там были персональные ошибки, а Дженоа далеко не "россонери", так что через низ с иксом Торино выглядит здесь уверенно.
Гость
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