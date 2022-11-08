«Торино» — «Сампдория». Прогноз на матч итальянской Серии А (09.11.2022)

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вчера, 14:37

Ставки букмекеров

Котировки на данную игру предоставлены с явным перевесом в сторону хозяев поля. Взять победу «Торино» можно по коэффициенту 1.65, а в случае победы гостей зайдет интересный коэффициент 5.5. Ничью можно выбрать по интересному коэффициенту 3.82.

За тотал больше 2.5 мячей в этой встрече букмекеры предлагают коэффициент 2.1. Низовой исход матча (тотал меньше 2.5) можно взять по коэффициенту 1.75. Поставить на то, что команды обменяются голами можно по коэффициенту 2.05.

Форма команд

«Торино» после серии побед, среди которых были и успехи с «Миланом» и «Удинезе» с одинаковым счетом (2:1), побывал в гостях у «Болоньи» и потерпел поражение (1:2). Кардинально на турнирном положении туринского клуба это не отразилось, после 13 игр продолжает идти в центре таблицы на 10 месте.

«Сампдория» не смогла в минувших турах навязать борьбу «Интеру» и «Фиорентине», проиграв всухую (0:3) и (0:2) соответственно. Шесть очков после 13 встреч не позволяют генуэзцам располагаться выше 19 места в общем турнирном зачете.

Информация для ставок

«Торино» одержал три победы в последних четырех поединках

У «Сампдории» лишь одна победа в последних шести матчах (без учета серии пенальти)

Три минувшие очные встречи закончились результатом ТБ 2.5

2.5 Три последние игры с участием «Торино» завершились результатом «обе забьют»

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