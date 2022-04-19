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«Торино» — «Специа». Прогноз на матч итальянской Серии А (23.04.2022)

вчера, 16:10
Торино

Ставки букмекеров

В данном поединке преимущество в большей степени отдается «Торино». Линия БК Фонбет предлагает загрузить на победу хозяев по коэффициенту 1.65. Остановить выбор на ничейном результате можно по коэффициенту 3.92, а поверить в победу гостей можно по коэффициенту 5.65.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
1.703.885.55
Фонбет 1.65 3.75 5.40
Мелбет 1.74 3.90 5.40
1XBET 1.74 3.90 5.40
BetBoom 1.68 3.89 5.35

За тотал больше 2.5 мячей в этой встрече букмекеры предлагают коэффициент 2.02. Низовой исход матча (ТМ 2.5) стоит 1.77. Поставить на то, что команды обменяются голами можно по коэффициенту 2.11.

Форма команд

«Торино» старается удерживать позиции в центре таблицы и после 32 матчей занимает 11 место. В последних турах команда не выигрывала, но смогла расписать ничьи (0:0) и (1:1) с «Миланом» и «Лацио». Коллектив не борется за попадание в еврокубки, а также далеко от зоны вылета, поэтому может себе позволить играть спокойно и радовать собравшуюся публику.

«Специа» провела 33 игры и по их итогам расположилась на 15 строчке и опережает «Венецию» из зоны вылета на 11 очков. В минувших двух поединках удалось завоевать лишь один балл, благодаря нулевой ничьей с «Эмполи», а после нее команда проиграла дома миланскому «Интеру» (1:3).

Информация для ставок

  • Безвыигрышная домашняя серия «Торино» насчитывает пять поединков
  • «Специа» не может выиграть на выезде также пять матчей
  • Две минувшие очные встречи завершились победой «Специи»
  • Шесть последних игр с участием «Торино» закончились результатом ТМ 2.5

Прогноз

«Торино» постарается прервать свою негативную домашнюю серию и оформить три очка в игре с не самым сильным соперником. Верим, что у туринского клуба все получится. Рекомендуем поставить на победу хозяев поля в букмекерской конторе Фонбет. Коэффициент на данный исход составит 1.65.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Фонбет 1.75 2.10
Мелбет 1.82 2.14
1XBET 1.82 2.14
Все комментарии
Gahi
Gahi
вчера в 23:25
Победа команды "Торино" и обе команды забьют в этом матче.
Птица Феникс
Птица Феникс
вчера в 17:28
Специа победит в этом матче.
Gor Ter-Aristacessian
Gor Ter-Aristacessian
вчера в 17:05
Все может быть, Специа опасна.
shlomo
shlomo
вчера в 17:02
Фаворитом противостояния является Торино. Шансы на победу Торино, по мнению букмекерских контор, составляют 60%, но команда имеет проблемы с реализацией в последних встречах, при этом ошибки в обороне никуда не делись. Специя победит с вероятностью 17% и к тому же команда, находится в слабой форме.
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