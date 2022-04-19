«Торино» — «Специа». Прогноз на матч итальянской Серии А (23.04.2022)

1650373801

вчера, 16:10

Ставки букмекеров

В данном поединке преимущество в большей степени отдается «Торино». Линия БК Фонбет предлагает загрузить на победу хозяев по коэффициенту 1.65. Остановить выбор на ничейном результате можно по коэффициенту 3.92, а поверить в победу гостей можно по коэффициенту 5.65.

За тотал больше 2.5 мячей в этой встрече букмекеры предлагают коэффициент 2.02. Низовой исход матча (ТМ 2.5) стоит 1.77. Поставить на то, что команды обменяются голами можно по коэффициенту 2.11.

Форма команд

«Торино» старается удерживать позиции в центре таблицы и после 32 матчей занимает 11 место. В последних турах команда не выигрывала, но смогла расписать ничьи (0:0) и (1:1) с «Миланом» и «Лацио». Коллектив не борется за попадание в еврокубки, а также далеко от зоны вылета, поэтому может себе позволить играть спокойно и радовать собравшуюся публику.

«Специа» провела 33 игры и по их итогам расположилась на 15 строчке и опережает «Венецию» из зоны вылета на 11 очков. В минувших двух поединках удалось завоевать лишь один балл, благодаря нулевой ничьей с «Эмполи», а после нее команда проиграла дома миланскому «Интеру» (1:3).

Информация для ставок

Безвыигрышная домашняя серия «Торино» насчитывает пять поединков

«Специа» не может выиграть на выезде также пять матчей

Две минувшие очные встречи завершились победой «Специи»

Шесть последних игр с участием «Торино» закончились результатом ТМ 2.5

Прогноз

«Торино» постарается прервать свою негативную домашнюю серию и оформить три очка в игре с не самым сильным соперником. Верим, что у туринского клуба все получится. Рекомендуем поставить на победу хозяев поля в букмекерской конторе Фонбет. Коэффициент на данный исход составит 1.65.