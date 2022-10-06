«Удинезе» — «Аталаната». Прогноз на матч итальянской Серии А (09.10.2022)

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вчера, 12:13

Ставки букмекеров

Абсолютного фаворита в данном поединке, поэтому букмекеры выставили практически равные котировки. Поставить на победу «Аталанты» можно по коэффициенту 2.7. в букмекерской конторе Лига Ставок. Взять ничью предлагают по коэффициенту 3.55, а загрузить на победу «Удинезе» можно по коэффициенту 2.5.

Тотал больше 2.5 мячей в этой встрече букмекеры предлагают за 1.85. Тотал меньше 2.5 стоит 1.98. Поставить на то, что обе команды обменяются голами можно по коэффициенту 1.65.

Форма команд

«Удинезе» является главной сенсацией нынешнего сезона. Клуб демонстрирует потрясающие результаты, оформляя победу за победой. Команда после восьми туров располагается на третьем месте и имеет в активе 19 очков, а в последних турах спокойно разобралась с «Сассуоло» и «Интером» по (3:1), а также с «Вероной» (2:1).

«Аталанта» в этом году участия в еврокубках не принимает и полностью сосредоточена лишь на национальном чемпионате. Это определенно дает свои плоды, коллектив лишь по дополнительны показателям уступает лидирующему «Наполи», имея в копилке 20 баллов. В минувших турах удалось с минимальным счетом (1:0) обыграть «Фиорентину» и «Рому».

Информация для ставок

Победная серия «Удинезе» насчитывает шесть игр

«Аталанта» не проигрывает восемь поединков кряду (шесть побед и две ничьих)

Шесть минувших очных встреч завершились результатом «обе забьют»

Пять из шести последних матчей «Удинезе» закончились результатом ТБ 2.5, «Аталанты» — ТМ 2.5

Прогноз

В данном поединке сойдутся лидеры чемпионата, которые демонстрируют отличную организацию игры и большое желание добывать очки. Скорее всего, в данном противостоянии будет забито много голов, поэтому предлагаем сделать ставку на тотал больше 2.5 мячей по коэффициенту 1.85 в букмекерской конторе Лига Ставок.