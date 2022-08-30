«Удинезе» — «Фиорентина» . Прогноз на матч итальянской Серии А (31.08.2022)

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сегодня, 14:04

Ставки букмекеров

Букмекеры в этом матче не отдают предпочтение гостевому коллективу. На победу «Фиорентины» линия букмекерской конторы Лига Ставок предлагает поставить по коэффициенту 2.5. Ничейный результат котируется по коэффициенту 3.55, а победа хозяев принесет игрокам выигрыш по коэффициенту 2.67.

Тотал больше 2.5 мячей в этой встрече букмекеры оценивают коэффициентом 1.77. Низовой исход матча (ТМ 2.5) стоит 2.02. Поставить на то, что команды обменяются голами можно по коэффициенту 1.65.

Форма команд

«Удинезе» справился с дебютантом Серии А «Монцой», обыграв ее на выезде со счетом (2:1). Команда также завоевала один балл в копилку в домашнем поединке с «Салернитаной» (0:0) и с первых туров расположилась в центральной части турнирной таблицы.

«Фиорентина» в последних трех встречах не смогла поразить ворота соперников, но и свои владения держала на замке. Матчи с «Наполи» и «Эмполи» в чемпионате страны, а также с «Твенте» в Лиге конференций закончились нулевыми ничьими.

Информация для ставок

«Удинезе» трижды проиграл в последних шести матчах

Беспроигрышная серия «Фиорентины» составляет пять матчей (три ничьих и две победы)

Четыре минувшие очные встречи закончились результатом «обе забьют – нет»

Три из четырех последних игр «Удинезе» завершились пробитием тотала больше 2.5 мячей

Прогноз

Матчи между этими клубами не радуют болельщиков обоюдным взятием ворот и, вполне возможно, очередная игра завершится результатом «обе забьют – нет» на который и предлагаем загрузить в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 2.2.