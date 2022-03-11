«Удинезе» — «Рома». Прогноз на матч итальянской Серии А (13.03.2022)

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сегодня, 20:37

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию, то можно сделать вывод, что букмекеры не определились с явным фаворитом в этом матче. Поставить на победу гостей можно по коэффициенту 2.27 в букмекерской конторе Фонбет. Победа «Удинезе» оценивается по коэффициенту 3.22, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 3.45.

Также букмекеры предлагают ставку на ТБ 2.5 по коэффициенту 2. Сделать прогноз на низовой матч (ТМ 2.5) можно по коэффициенту 1.77. Если верите, что команды обменяются голами, то залетит коэффициент 1.87.

Форма команд

«Удинезе» в минувших турах радовал болельщиков набранными очками, которые, несомненно, позволили отдалиться от зоны вылета. На пути команды была «Сампдория» и в этой игре удалось оформить победу (2:1). Чуть ранее клуб расписал две ничьи с грандами «Миланом» и «Лацио», счет на табло в обоих матчах (1:1).

«Рома» расположилась на пятом месте после 28 игр и лишь по дополнительным показателям опережает «Аталанту». Как раз ей и было нанесено поражение (1:0) в последнем утре Серии А. Далее подопечные Жозе Моуриньо побывали в Нидерландах, где в рамках Лиги конференций сразились с «Витессом» и обыграли его со счетом (1:0).

Информация для ставок

«Удинезе» выиграл дома три из пяти последних встречи

«Рома» не проигрывает пять игр кряду (три победы и две ничьих)

Пять минувших поединков завершились результатом «обе забьют – нет»

Три последних матча с участием «Ромы» закончились результатом ТМ 2.5

Прогноз

Встреча двух коллективов абсолютного разного уровня. Нас ожидает игра с однозначным доминированием гостевой команды. Скорее всего, «Рома» победит и наберет очередные три очка, поставить на успех «волков» можно в букмекерской конторе Фонбет по коэффициенту 2.27.