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«Удинезе» — «Салернитана». Прогноз на матч итальянской Серии А (20.08.2022)

сегодня, 11:49
Салернитана

Ставки букмекеров

Котировки на данную игру предоставлены с перевесом в сторону хозяев поля. Взять победу «Удинезе» можно по коэффициенту 1.75, в случае победы гостей зайдет коэффициент 4.45. Ничью можно выбрать по коэффициенту 3.9 в букмекерской конторе Лига Ставок.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Pinnacle1.754.014.94
Лига Ставок 1.78 3.90 4.50
Мелбет 1.81 4.04 4.64

За тотал больше 2.5 мячей в этой встрече букмекеры предлагают коэффициент 1.78. Низовой исход матча (ТМ 2.5) можно взять по коэффициенту 2.02. Поставить на обмен голами можно по коэффициенту 1.75.

Форма команд

«Удинезе» устроил голевую перестрелку в первом туре против действующего чемпиона страны «Милана». Игра была наполнена опасными моментами и в итоге завершилась фиаско со счетом (2:4). Чуть ранее команда приняла участие в 1/32 финала кубка Италии, где одержала победу над «Фералписало» (2:1).

«Салернитана» после чудеснейшего спасения от вылета в минувшем сезоне готовилась к новым официальным матчам очень ответственно, проводя контрольные поединки с соперниками неплохого уровня. Но в итоге первые два поединка не порадовали поклонников коллектива, так как сначала он покинул кубок страны, проиграв «Парме» (0:2), а затем отдал три очка «Роме» (0:1) в первом туре Серии А.

Информация для ставок

  • «Удинезе» победил лишь раз в последних четырех матчах
  • У «Салернитаны» три ничьих в последних шести играх
  • Минувшая очная встреча закончилась победой «Удинезе» (4:0)
  • Четыре из пяти последних поединков «Удинезе» завершились результатом ТБ 2.5, «Салернитаны» — ТМ 2.5

Прогноз

Обе команды еще не набрали свою лучшую форму, но несмотря на это желают оформить первые очки в копилку. Скорее всего, хозяева будут владеть преимуществом, но не факт, что его хватит для победы, поэтому предлагаем загрузить на «обе забьют» в букмекерской конторе Лига Ставок. Коэффициент на данный исход составит 1.75.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 3.19 1.39 2.10 1.81 1.64 2.39
Лига Ставок 1.99 1.79 1.58 2.35
Мелбет 2.10 1.86
Все комментарии
shlomo
shlomo
сегодня в 11:53
Игра на три результата
Гость
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