«Удинезе» — «Салернитана». Прогноз на матч итальянской Серии А (20.08.2022)

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сегодня, 11:49

Ставки букмекеров

Котировки на данную игру предоставлены с перевесом в сторону хозяев поля. Взять победу «Удинезе» можно по коэффициенту 1.75, в случае победы гостей зайдет коэффициент 4.45. Ничью можно выбрать по коэффициенту 3.9 в букмекерской конторе Лига Ставок.

За тотал больше 2.5 мячей в этой встрече букмекеры предлагают коэффициент 1.78. Низовой исход матча (ТМ 2.5) можно взять по коэффициенту 2.02. Поставить на обмен голами можно по коэффициенту 1.75.

Форма команд

«Удинезе» устроил голевую перестрелку в первом туре против действующего чемпиона страны «Милана». Игра была наполнена опасными моментами и в итоге завершилась фиаско со счетом (2:4). Чуть ранее команда приняла участие в 1/32 финала кубка Италии, где одержала победу над «Фералписало» (2:1).

«Салернитана» после чудеснейшего спасения от вылета в минувшем сезоне готовилась к новым официальным матчам очень ответственно, проводя контрольные поединки с соперниками неплохого уровня. Но в итоге первые два поединка не порадовали поклонников коллектива, так как сначала он покинул кубок страны, проиграв «Парме» (0:2), а затем отдал три очка «Роме» (0:1) в первом туре Серии А.

Информация для ставок

«Удинезе» победил лишь раз в последних четырех матчах

У «Салернитаны» три ничьих в последних шести играх

Минувшая очная встреча закончилась победой «Удинезе» (4:0)

Четыре из пяти последних поединков «Удинезе» завершились результатом ТБ 2.5, «Салернитаны» — ТМ 2.5

Прогноз

Обе команды еще не набрали свою лучшую форму, но несмотря на это желают оформить первые очки в копилку. Скорее всего, хозяева будут владеть преимуществом, но не факт, что его хватит для победы, поэтому предлагаем загрузить на «обе забьют» в букмекерской конторе Лига Ставок. Коэффициент на данный исход составит 1.75.