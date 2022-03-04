«Удинезе» – «Сампдория». Прогноз на матч итальянской Серии А (05.03.2022)

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вчера, 13:38

Ставки букмекеров

С явным фаворитом встречи у букмекеров возникли проблемы, но они все-таки в большей степени склоняются к успеху хозяев. Поставить на победу «Удинезе» можно в букмекерской конторе Фонбет по коэффициенту 1.9. Ничью в данном матче можно выбрать по коэффициенту 3.455, а поверить в победу «Сампдории» предлагают по коэффициенту 4.3.

Также в линии букмекеры предлагают интересные коэффициенты на тоталы. Больше 2.5 мячей можно поставить по коэффициенту 1.99, а ТМ 2.5 можно взять за 1.8. Исход «обе забьют» предлагают по коэффициенту 1.91.

Форма команд

«Удинезе» в последних двух матчах сражался с сильнейшими клубами страны и сумел в противостоянии с «Миланом» и «Лацио» набрать два очка, в обоих матчах была расписана ничья с одинаковым счетом (1:1). Клуб продолжает бороться за выживание, отрыв от зоны вылета на данный момент составляет четыре очка.

«Сампдория» имеет такое же количество очков, как и соперник – 26, но у команды есть еще две игры в запасе. В последнем туре коллектив побывал в Бергамо, где был разгромлен «Аталантой» со счетом (0:4), а чуть ранее на своем поле удалось спокойно переиграть неуступчивый «Эмполи» (2:0).

Информация для ставок

«Удинезе» заверши вничью четыре из шести последних игр

«Сампдория» проиграла пять выездных встреч кряду

Пять из шести минувших очных поединков закончились пробитием тотала больше 2.5 мячей

Шесть из семи последних матчей «Удинезе» завершились результатом ТМ 2.5

Прогноз

Несмотря на преимущество хозяев по коэффициентам, ожидаем равную игру с небольшим количеством голевых моментов, а потому предлагаем загрузить на ТМ 25 по коэффициенту 1.8 в букмекерской конторе Фонбет.