«Удинезе» – «Сампдория». Прогноз на матч итальянской Серии А (05.03.2022)

Ставки букмекеров
С явным фаворитом встречи у букмекеров возникли проблемы, но они все-таки в большей степени склоняются к успеху хозяев. Поставить на победу «Удинезе» можно в букмекерской конторе Фонбет по коэффициенту 1.9. Ничью в данном матче можно выбрать по коэффициенту 3.455, а поверить в победу «Сампдории» предлагают по коэффициенту 4.3.
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сегодня, 17:00
Также в линии букмекеры предлагают интересные коэффициенты на тоталы. Больше 2.5 мячей можно поставить по коэффициенту 1.99, а ТМ 2.5 можно взять за 1.8. Исход «обе забьют» предлагают по коэффициенту 1.91.
Форма команд
«Удинезе» в последних двух матчах сражался с сильнейшими клубами страны и сумел в противостоянии с «Миланом» и «Лацио» набрать два очка, в обоих матчах была расписана ничья с одинаковым счетом (1:1). Клуб продолжает бороться за выживание, отрыв от зоны вылета на данный момент составляет четыре очка.
«Сампдория» имеет такое же количество очков, как и соперник – 26, но у команды есть еще две игры в запасе. В последнем туре коллектив побывал в Бергамо, где был разгромлен «Аталантой» со счетом (0:4), а чуть ранее на своем поле удалось спокойно переиграть неуступчивый «Эмполи» (2:0).
Информация для ставок
- «Удинезе» заверши вничью четыре из шести последних игр
- «Сампдория» проиграла пять выездных встреч кряду
- Пять из шести минувших очных поединков закончились пробитием тотала больше 2.5 мячей
- Шесть из семи последних матчей «Удинезе» завершились результатом ТМ 2.5
Прогноз
Несмотря на преимущество хозяев по коэффициентам, ожидаем равную игру с небольшим количеством голевых моментов, а потому предлагаем загрузить на ТМ 25 по коэффициенту 1.8 в букмекерской конторе Фонбет.