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«Удинезе» – «Сампдория». Прогноз на матч итальянской Серии А (05.03.2022)

вчера, 13:38
Удинезе - Сампдория

Ставки букмекеров

С явным фаворитом встречи у букмекеров возникли проблемы, но они все-таки в большей степени склоняются к успеху хозяев. Поставить на победу «Удинезе» можно в букмекерской конторе Фонбет по коэффициенту 1.9. Ничью в данном матче можно выбрать по коэффициенту 3.455, а поверить в победу «Сампдории» предлагают по коэффициенту 4.3.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
1.933.434.63
Фонбет 1.90 3.45 4.40
Мелбет 1.95 3.62 4.40
1XBET 1.95 3.62 4.40
BetBoom 1.89 3.41 4.65

Также в линии букмекеры предлагают интересные коэффициенты на тоталы. Больше 2.5 мячей можно поставить по коэффициенту 1.99, а ТМ 2.5 можно взять за 1.8. Исход «обе забьют» предлагают по коэффициенту 1.91.

Форма команд

«Удинезе» в последних двух матчах сражался с сильнейшими клубами страны и сумел в противостоянии с «Миланом» и «Лацио» набрать два очка, в обоих матчах была расписана ничья с одинаковым счетом (1:1). Клуб продолжает бороться за выживание, отрыв от зоны вылета на данный момент составляет четыре очка.

«Сампдория» имеет такое же количество очков, как и соперник – 26, но у команды есть еще две игры в запасе. В последнем туре коллектив побывал в Бергамо, где был разгромлен «Аталантой» со счетом (0:4), а чуть ранее на своем поле удалось спокойно переиграть неуступчивый «Эмполи» (2:0).

Информация для ставок

  • «Удинезе» заверши вничью четыре из шести последних игр
  • «Сампдория» проиграла пять выездных встреч кряду
  • Пять из шести минувших очных поединков закончились пробитием тотала больше 2.5 мячей
  • Шесть из семи последних матчей «Удинезе» завершились результатом ТМ 2.5

Прогноз

Несмотря на преимущество хозяев по коэффициентам, ожидаем равную игру с небольшим количеством голевых моментов, а потому предлагаем загрузить на ТМ 25 по коэффициенту 1.8 в букмекерской конторе Фонбет.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.67 1.53 1.86 2.05 1.48 2.83
Фонбет 1.83 2.00
Мелбет 1.87 2.08
1XBET 1.87 2.08
Все комментарии
Gahi
Gahi
вчера в 17:58
В этом матче скорее всего обе команды забьют. Удачи
izrafel
izrafel
вчера в 13:58
Фриульская команда героически выстояла на Сан Сиро в крайнем туре чемпионата Италии на 1-1 с Миланом. В середине второго тайма подопечные Чоффи отыгрались и набрали в итоге важное очко. Сейчас темно-белые идут 14ыми, но запас от зоны вылета всего ничего, а именно 4 очка. Расслабляться после 2х ничьих с Миланом и Лацио рано, тем более намечается встреча с прямым конкурентом за выживание дома, где надо набирать очки.... Сампдория месяц назад поменяла тренера, но не сказать, что это дало какой то сильный толчок к развитию команды с приходом Джампаоло. Дома пока побеждают, а на выезде горят всем - от Специи до 0-4 Аталанте в понедельник. Так уж вышло, что все последние матче генуэзцев попадают в центр моего внимания. Гости имеют полный дисбаланс между линиями, ужасно обороняются и физически не тянут против интенсивного футбола. Во Фриулии им будет тяжко.... В Генуе в первом круге была боевая ничья 3-3. Сейчас Удинезе как минимум дважды снова готово поразить ворота соперника. В последних матчах фриульцы по качеству игры выглядели убедительнее, атака с Бету, Деулофеу и Саксессом вполне эффективна, тогда как оборона Сампдории качеством совсем не впечатляет. Считаю, что хозяева на данный момент выглядят убедительнее и все косяки тылов соперника преобразуют в минимум 2 гола...
Carl Lewis
Carl Lewis
вчера в 13:41
«Сампдория» победит.
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