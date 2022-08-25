«Верона» — «Аталаната». Прогноз на матч итальянской Серии А (28.08.2022)

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сегодня, 14:07

Ставки букмекеров

Небольшим фаворитом данного поединка являются гости, поэтому поставить на победу «Аталанты» можно по коэффициенту 1.9 в букмекерской конторе Лига Ставок. Взять ничью предлагают по коэффициенту 4.05, а загрузить на победу «Вероны» можно по коэффициенту 4.1.

Тотал больше 2.5 мячей в этой встрече букмекеры предлагают за 1.75. Тотал меньше 2.5 стоит 2.28. Поставить на то, что обе команды обменяются голами можно по коэффициенту 1.65.

Форма команд

«Верона» очень неудачно стартовала в новом сезоне. Команда в кубке Италии была разгромлена низсшелиговым «Бари» (1:4), а затем уже в рамках регулярного чемпионата потерпела поражение от «Наполи» (2:5), а также расписала ничью с «Болоньей» со счетом (1:1).

«Аталанта» на стадии 1/32 финала кубка участием не принимала и сразу стартовала с игр чемпионата. В первом туре коллектив в выездном поединке оказался сильнее «Сампдории» (2:0), а затем уже в домашней встрече сумел отобрать очки у действующего чемпиона «Милана», ничья (1:1).

Информация для ставок

«Верона» одержала одну победу в последних пяти играх

У «Аталанты» четыре поражения в последних семи поединках

В десяти минувших очных встречах было забито минимум два гола

Пять последних матчей «Вероны» завершились результатом «обе забьют»

Прогноз

«Верона» в первых матчах не впечатлила, но остается все такой же забивной командой со слабой обороной. Скорее всего, в данном противостоянии будет забито много голов, поэтому предлагаем сделать ставку на тотал больше 2.5 мячей по коэффициенту 1.75 в букмекерской конторе Лига Ставок.