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«Верона» — «Аталаната». Прогноз на матч итальянской Серии А (28.08.2022)

сегодня, 14:07
Верона

Ставки букмекеров

Небольшим фаворитом данного поединка являются гости, поэтому поставить на победу «Аталанты» можно по коэффициенту 1.9 в букмекерской конторе Лига Ставок. Взять ничью предлагают по коэффициенту 4.05, а загрузить на победу «Вероны» можно по коэффициенту 4.1.

Италия. Серия А 2022/2023
Верона
Аталанта
НичьяПроигрыш
- : -
28 августа 2022, 19:30
воскресенье
НичьяВыигрыш
Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Pinnacle4.214.021.86
Мелбет 4.22 4.08 1.87
1XBET 4.22 4.08 1.87

Тотал больше 2.5 мячей в этой встрече букмекеры предлагают за 1.75. Тотал меньше 2.5 стоит 2.28. Поставить на то, что обе команды обменяются голами можно по коэффициенту 1.65.

Форма команд

«Верона» очень неудачно стартовала в новом сезоне. Команда в кубке Италии была разгромлена низсшелиговым «Бари» (1:4), а затем уже в рамках регулярного чемпионата потерпела поражение от «Наполи» (2:5), а также расписала ничью с «Болоньей» со счетом (1:1).

«Аталанта» на стадии 1/32 финала кубка участием не принимала и сразу стартовала с игр чемпионата. В первом туре коллектив в выездном поединке оказался сильнее «Сампдории» (2:0), а затем уже в домашней встрече сумел отобрать очки у действующего чемпиона «Милана», ничья (1:1).

Информация для ставок

  • «Верона» одержала одну победу в последних пяти играх
  • У «Аталанты» четыре поражения в последних семи поединках
  • В десяти минувших очных встречах было забито минимум два гола
  • Пять последних матчей «Вероны» завершились результатом «обе забьют»

Прогноз

«Верона» в первых матчах не впечатлила, но остается все такой же забивной командой со слабой обороной. Скорее всего, в данном противостоянии будет забито много голов, поэтому предлагаем сделать ставку на тотал больше 2.5 мячей по коэффициенту 1.75 в букмекерской конторе Лига Ставок.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 3.63 1.32 2.31 1.68 1.82 2.09
Мелбет 2.33 1.70
1XBET 2.33 1.70
Все комментарии
d6ra3yeu4frx
d6ra3yeu4frx
сегодня в 14:08
Фаворит матча Аталаната
Гость
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