«Верона» — «Наполи» . Прогноз на матч итальянской Серии А (15.08.2022)

Ставки букмекеров
Букмекеры в этом матче отдают лишь небольшое предпочтение гостевому коллективу. На победу «Наполи» линия букмекерской конторы Лига Ставок предлагает поставить по коэффициенту 2. Ничейный результат котируется по коэффициенту 3.65, а победа хозяев принесет игрокам выигрыш по коэффициенту 3.33.
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15 августа 2022, 19:30
понедельник
За тотал больше 2.5 предлагают коэффициент 1.73. Также в линии букмекеры предлагают коэффициент ТМ 2.5 по коэффициенту 2.1. На исход «обе забьют» можно загрузить по коэффициенту 1.65.
Форма команд
«Верона» очень неудачно стартовала в новом сезоне, проиграв на стадии 1/32 финала кубка Италии низшелиговому «Бари» с разгромным счетом (1:4). Теперь коллектив сосредоточится исключительно на национальном чемпионате и постарается выступить лучше, чем в том сезоне, по итогу которого было взято девятое место.
«Наполи» участия в кубке не принимал, вместо этого спарринговался с каталонскими «Жироной» и «Эспаньолом». И если в первом поединке удалось одержать уверенную победу (3:1), то с более неуступчивым соперником на табло была зафиксирована нулевая ничья.
Информация для ставок
- «Верона» выиграла лишь два из семи последних матчей
- Беспроигрышная серия «Наполи» насчитывает девять поединков (три ничьих и шесть побед)
- Четыре минувшие очные встречи завершились результатом «обе забьют»
- Четыре из пяти последних игр «Вероны» закончились пробитием ТБ 2.5
Прогноз
Верим, что по традиции данная встреча будет наполнена опасными моментами и что команды порадуют болельщиков большим количеством забитых мячей. Поставить на «обе забьют» можно в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 1.65.