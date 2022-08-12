«Верона» — «Наполи» . Прогноз на матч итальянской Серии А (15.08.2022)

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сегодня, 14:14

Ставки букмекеров

Букмекеры в этом матче отдают лишь небольшое предпочтение гостевому коллективу. На победу «Наполи» линия букмекерской конторы Лига Ставок предлагает поставить по коэффициенту 2. Ничейный результат котируется по коэффициенту 3.65, а победа хозяев принесет игрокам выигрыш по коэффициенту 3.33.

За тотал больше 2.5 предлагают коэффициент 1.73. Также в линии букмекеры предлагают коэффициент ТМ 2.5 по коэффициенту 2.1. На исход «обе забьют» можно загрузить по коэффициенту 1.65.

Форма команд

«Верона» очень неудачно стартовала в новом сезоне, проиграв на стадии 1/32 финала кубка Италии низшелиговому «Бари» с разгромным счетом (1:4). Теперь коллектив сосредоточится исключительно на национальном чемпионате и постарается выступить лучше, чем в том сезоне, по итогу которого было взято девятое место.

«Наполи» участия в кубке не принимал, вместо этого спарринговался с каталонскими «Жироной» и «Эспаньолом». И если в первом поединке удалось одержать уверенную победу (3:1), то с более неуступчивым соперником на табло была зафиксирована нулевая ничья.

Информация для ставок

«Верона» выиграла лишь два из семи последних матчей

Беспроигрышная серия «Наполи» насчитывает девять поединков (три ничьих и шесть побед)

Четыре минувшие очные встречи завершились результатом «обе забьют»

Четыре из пяти последних игр «Вероны» закончились пробитием ТБ 2.5

Прогноз

Верим, что по традиции данная встреча будет наполнена опасными моментами и что команды порадуют болельщиков большим количеством забитых мячей. Поставить на «обе забьют» можно в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 1.65.