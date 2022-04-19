«Верона» — «Сампдория». Прогноз на матч итальянской Серии А (23.04.2022)

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вчера, 15:30

Ставки букмекеров

Фаворитом данного поединка по версии букмекеров являются хозяева, поэтому поставить на победу «Вероны» можно по коэффициенту 1.77 в букмекерской конторе Фонбет. Взять ничью предлагают по коэффициенту 3.9, а загрузить на победу «Сампдории» можно по коэффициенту 4.6.

Достаточно интересные цифры можно наблюдать в разделе тоталов. Коэффициент на тотал больше 2.5 забитых мячей составил 1.82, а низовой исход ТМ 2.5 можно взять по коэффициенту 1.97. Поставить на то, что обе команды обменяются голами можно по коэффициенту 1.8.

Форма команд

«Верона» после 33 поединков находится на девятом месте и не оставляет надежды еще побороться за путевку в Лигу конференций. Коллектив в последнем туре побывал в Бергамо, где сразился с грозной «Аталантой» и неожиданно для всех переиграл ее со счетом (2:1).

«Сампдория» продолжает борьбу за выживание и после такого же количества сыгранных матчей коллектив находится на 16 месте в таблице, опережая преследователей на один и сем баллов соответственно. В минувших турах клуб сражался с «Болоньей» и «Салернитаной», но уступил им со счетом (0:2) и (1:2).

Информация для ставок

«Верона» выиграла четыре из пяти последних домашних матчей

У «Сампдории» шесть поражений в последних семи играх

Пять минувших очных поединков завершились победой «Сампдории»

Три из четырех последних встреч и «Вероны» и «Сампдории» закончились результатом ТМ 2.5

Прогноз

Равная игра ждет нас с первых минут данной встречи. Трудно сказать, кто окажется сильнее, поэтому предлагаем рискнуть и сделать ставку на ничью по коэффициенту 3.9 в букмекерской конторе Фонбет.