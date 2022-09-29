«Верона» — «Удинезе». Прогноз на матч итальянской Серии А (03.10.2022)

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вчера, 13:51

Ставки букмекеров

По котировкам букмекеров однозначного фаворита в данном противостоянии нет. Поставить на победу гостей можно в БК Лига Ставок по коэффициенту 2.22. Поверить в «Верону» предлагают по интересному коэффициенту 3.05, а ничья в этой игре стоит 3.56.

Достаточно интересные цифры можно наблюдать в разделе тоталов. Коэффициент на тотал больше 2.5 забитых мячей составил 1.8, а низовой исход ТМ 2.5 можно взять по коэффициенту 2.05. Поставить на то, что обе команды обменяются голами можно по коэффициенту 1.65.

Форма команд

«Верона» во время матчей национальных команд провела товарищеский поединок против словенского «Копера» и одержала уверенную победу (2:0). В чемпионате коллектив такими результатами похвастаться не может, в шестом и седьмом туре были зафиксированы поражения от «Фиорентины» и «Лацио» с одинаковым счетом (0:2).

«Удинезе» продолжает удивлять всю футбольную общественность. Команда оформляет победу за победой и по итогу семи туров идет в тройке лидеров, имея в копилке 16 очков. В последних двух турах команда спокойно разобралась с «Сассуоло» и вице-чемпионом страны «Интером» с идентичным счетом (3:1).

Информация для ставок

«Верона» победила дважды в последних девяти играх

Победная серия «Удинезе» насчитывает пять матчей

Восемь из девяти минувших очных поединков закончились результатом «обе забьют – нет»

Четыре из пяти последних встреч «Вероны» завершились результатом ТМ 2.5, «Удинезе» — ТБ 2.5

Прогноз

Интересное противостояние ждет нас в этот вечер. Конечно, гости намерены продолжать побеждать и продлевать свою красивую серию и верим, что у них получится. Рекомендуем поставить на победу «Удинезе» в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 2.22.