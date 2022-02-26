«Верона» — «Венеция». Прогноз на матч итальянской Серии А (27.02.2022)

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сегодня, 13:45

Ставки букмекеров

Фаворитом данного поединка букмекеры «Верону». Поставить на победу хозяев можно по коэффициенту 1.55 в букмекерской конторе Фонбет. Если с победителем определиться сложно, то ничью можно взять по коэффициенту 4.3, ну а поверить в победу «Венеции» можно по коэффициенту 6.15.

Также в линии букмекеры предлагают коэффициент 1.66 за ТБ 2.5 и ТМ 2.5 по коэффициенту 2.2. Исход «обе забьют» можно выбрать по коэффициенту 1.8.

Форма команд

«Верона» в последнем туре провела выездную встречу с «Ромой». Команда после первого тайма вела в два мяча, но удержать преимущество не смогла, на табло была зафиксирована ничья (2:2). После 26 туров коллектив расположился на девятом месте в турнирной таблице и еще не потерял шансов побороться за еврокубковые места.

«Венеция» минувший поединок проводила дома, где сражалась с «Дженоа», которые свои последние игры завершала вничью. Не стала исключением и данная игра, завершившаяся мирно (1:1). Клуб продолжает сражаться за выживание и находясь на 17 месте лишь по дополнительным показателям опережает ближайшего преследователя «Кальяри».

Информация для ставок

«Верона» выиграла четыре раза в последних семи поединках

У «Венеции» одна победа в пяти последних выездных встречах

Четыре из пяти минувших очных поединков завершились результатом «обе забьют»

Шесть из семи последних матчей «Вероны» закончились пробитием тотала больше 2.5 мячей

Прогноз