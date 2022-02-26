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«Верона» — «Венеция». Прогноз на матч итальянской Серии А (27.02.2022)

сегодня, 13:45
Верона - Венеция

Ставки букмекеров

Фаворитом данного поединка букмекеры «Верону». Поставить на победу хозяев можно по коэффициенту 1.55 в букмекерской конторе Фонбет. Если с победителем определиться сложно, то ничью можно взять по коэффициенту 4.3, ну а поверить в победу «Венеции» можно по коэффициенту 6.15.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
1.564.107.22
Фонбет 1.53 4.15 6.60
Мелбет 1.59 4.40 6.30
1XBET 1.59 4.40 6.30
BetBoom 1.54 4.15 6.73

Также в линии букмекеры предлагают коэффициент 1.66 за ТБ 2.5 и ТМ 2.5 по коэффициенту 2.2. Исход «обе забьют» можно выбрать по коэффициенту 1.8.

Форма команд

«Верона» в последнем туре провела выездную встречу с «Ромой». Команда после первого тайма вела в два мяча, но удержать преимущество не смогла, на табло была зафиксирована ничья (2:2). После 26 туров коллектив расположился на девятом месте в турнирной таблице и еще не потерял шансов побороться за еврокубковые места.

«Венеция» минувший поединок проводила дома, где сражалась с «Дженоа», которые свои последние игры завершала вничью. Не стала исключением и данная игра, завершившаяся мирно (1:1). Клуб продолжает сражаться за выживание и находясь на 17 месте лишь по дополнительным показателям опережает ближайшего преследователя «Кальяри».

Информация для ставок

  • «Верона» выиграла четыре раза в последних семи поединках
  • У «Венеции» одна победа в пяти последних выездных встречах
  • Четыре из пяти минувших очных поединков завершились результатом «обе забьют»
  • Шесть из семи последних матчей «Вероны» закончились пробитием тотала больше 2.5 мячей

Прогноз

Для обоих клубов это будет сложный поединок, в котором обязательно нужно набирать зачетные баллы. Конечно, игра будет проходить в открытом ключе, и без голов точно не останемся, поэтому рекомендуем сделать ставку на ТБ 2.5 по коэффициенту 1.66 в букмекерской конторе Фонбет.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 3.53 1.33 2.24 1.72 1.74 2.20
Фонбет 2.18 1.70
Мелбет 2.27 1.74
1XBET 2.27 1.74
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