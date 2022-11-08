«Верона» — «Ювентус». Прогноз на матч итальянской Серии А (10.11.2022)

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вчера, 15:06

Ставки букмекеров

С явным фаворитом встречи букмекеры определились без проблем. Загрузить на «Ювентус» предлагают в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 1.7. В случае сенсационной победы «Вероны» залетит приятный коэффициент 5.05. Ничью можно выбрать по коэффициенту 3.85.

Достаточно интересные цифры можно наблюдать в разделе тоталов. Коэффициент на тотал больше 2.5 забитых мячей составил 1.95, а низовой исход ТМ 2.5 можно взять по коэффициенту 1.86. Поставить на то, что обе команды обменяются голами можно по коэффициенту 1.9.

Форма команд

«Верона» не может найти свою игру и избавиться от серии из сплошных поражений. Команда зачастую забивает в ворота соперников, но не может зацепиться за очки, поэтому после 13 туров замыкает турнирный зачет. В минувших двух играх соперниками были «Монца» и «Рома», на табло были зафиксированы результаты (0:2) и (1:3).

«Ювентус» после домашнего поражения в Лиге чемпионов от ПСЖ (1:2) на своем поле принимал «Интер» и несмотря на кадровые трудности и другие проблемы, команда сохранила ворота в неприкосновенности и обыграла принципиального соперника со счетом (2:0). В таблице «старая синьора» поднялась на пятое место и ныне отстает от лидера на 10 очков.

Информация для ставок

Серия поражений «Вероны» в чемпионате насчитывает восемь встреч

У «Ювентуса» четыре победы в последних шести играх

Восемь из девяти прошедших очных матчей закончились результатом «обе забьют»

Пять из шести последних поединков «Вероны» завершились пробитием ТБ 2.5

Прогноз

«Ювентус», конечно, без проблем оформит победу в данном противостоянии. Предлагаем сделать ставку на победу туринского клуба по коэффициенту 1.7 в букмекерской конторе Лига Ставок.