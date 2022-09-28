«Ювентус» — «Болонья». Прогноз на матч итальянской Серии А (02.10.2022)

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вчера, 12:29

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию БК Лига Ставок можно сделать вывод, что абсолютным фаворитом встречи является именно домашняя команда, поставить на успех которой можно по коэффициенту 1.5. Если есть вера в победу «Болоньи», то порадует коэффициент 6.25. Ничейный результат оценивается по коэффициенту 4.3.

Также в линии букмекеры предлагают коэффициент 1.82 за ТБ 2.5 и ТМ 2.5 по коэффициенту 1.98. Исход «обе забьют» можно выбрать по коэффициенту 1.92.

Форма команд

«Ювентус» крайне неудачно проводит старт сезона, как в национальном чемпионате, так и в Лиге чемпионов. Коллектив в двух турах ЛЧ не набрал ни одного очка, проиграв «Бенфике» и ПСЖ с одинаковым счетом (1:2), а в Серии А в играх со скромными «Салернитаной» и «Монцой» набрал лишь один балл, ничья (1:1) и поражение (0:1) соответственно.

«Болонья» также не слишком часто радует своих поклонников победами. Команде в шестом туре удалось на своем поле обыграть «Фиорентину» (2:0), но затем последовало поражение от «Эмполи» (0:1). Нестабильные результаты оставляют клуб на 16 строчке в таблице, что на восемь позиций ниже нынешнего соперника.

Информация для ставок

«Ювентус» не может выиграть в пяти поединках кряду (три поражения и две ничьих)

У «Болоньи» лишь одна победа в последних семи играх

Четыре из пяти минувших очных встречи закончились результатом ТМ 2.5

Четыре из пяти последних матчей «Ювентуса» и три из четырех «Болоньи» завершились результатом «обе забьют»

Прогноз

Последние очные встречи между этими командами проходили с небольшим количеством забитых мячей. Верим, что и в очередном поединке нас ждет закрытая игра с небольшим количеством опасных моментов и голов. Поставить на ТМ 2.5 можно по коэффициенту 1.98 в букмекерской конторе Лига Ставок.