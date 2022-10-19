«Ювентус» — «Эмполи». Прогноз на матч итальянской Серии А (21.10.2022)

1666175590

19 октября 2022, 13:33

Ставки букмекеров

По котировкам букмекеров однозначным фаворитом матча является «Ювентус». Загрузить на победу хозяев с форой(-1) можно в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 1.65. Если считаете, что сенсационно победят гости, то порадует коэффициент 7.4. На ничейный результат можно поставить по коэффициенту 4.7.

Тотал больше 2.5 мячей букмекеры предлагают по коэффициенту 1.8. Тотал меньше 2.5 голов можно поставить за 2.02. В обмен голами предлагают поверить по коэффициенту 2.

Форма команд

«Ювентус» после двух подряд поражений с одинаковым счетом (0:2) от «Маккаби» из Хайфы в Лиге чемпионов и «Милана» в чемпионате, смог собраться с силами и обыграть в дерби «Торино» с минимальным счетом (1:0). Три очка не позволили кардинально изменить положение в общем зачете и оставили «старую синьору» на восьмом месте.

«Эмполи» в последнем туре добыл первую за долгое время победу, обыграв в присутствии родных болельщиков дебютанта высшего дивизиона «Монцу» (1:0). Успешное выступление в этом матче дало команде возможность расположиться в самом центре таблицы на 10 месте и продолжить борьбу за поставленные цели.

Информация для ставок

«Юветнус» проиграл четыре из семи последних матчей

У «Эмполи» лишь две победы в последних 11 играх

Пять из семи минувших очных встреч завершились результатом «обе забьют – нет»

Три из четырех последних поединков «Эмполи» и три вряд «Ювентуса» закончились результатом ТМ 2.5

Прогноз

В этом поединке стоит ожидать тотальное преимущество хозяев. Они будут доминировать по всем направлениям и без проблем оформит нужный результат. Предлагаем сделать ставку на победу «Ювентуса» с форой (-1) в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 1.65.