«Ювентус» — «Эмполи». Прогноз на матч итальянской Серии А (21.10.2022)

Ставки букмекеров
По котировкам букмекеров однозначным фаворитом матча является «Ювентус». Загрузить на победу хозяев с форой(-1) можно в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 1.65. Если считаете, что сенсационно победят гости, то порадует коэффициент 7.4. На ничейный результат можно поставить по коэффициенту 4.7.
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сегодня, 21:45
Тотал больше 2.5 мячей букмекеры предлагают по коэффициенту 1.8. Тотал меньше 2.5 голов можно поставить за 2.02. В обмен голами предлагают поверить по коэффициенту 2.
Форма команд
«Ювентус» после двух подряд поражений с одинаковым счетом (0:2) от «Маккаби» из Хайфы в Лиге чемпионов и «Милана» в чемпионате, смог собраться с силами и обыграть в дерби «Торино» с минимальным счетом (1:0). Три очка не позволили кардинально изменить положение в общем зачете и оставили «старую синьору» на восьмом месте.
«Эмполи» в последнем туре добыл первую за долгое время победу, обыграв в присутствии родных болельщиков дебютанта высшего дивизиона «Монцу» (1:0). Успешное выступление в этом матче дало команде возможность расположиться в самом центре таблицы на 10 месте и продолжить борьбу за поставленные цели.
Информация для ставок
- «Юветнус» проиграл четыре из семи последних матчей
- У «Эмполи» лишь две победы в последних 11 играх
- Пять из семи минувших очных встреч завершились результатом «обе забьют – нет»
- Три из четырех последних поединков «Эмполи» и три вряд «Ювентуса» закончились результатом ТМ 2.5
Прогноз
В этом поединке стоит ожидать тотальное преимущество хозяев. Они будут доминировать по всем направлениям и без проблем оформит нужный результат. Предлагаем сделать ставку на победу «Ювентуса» с форой (-1) в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 1.65.