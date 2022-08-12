«Ювентус» — «Сассуоло»». Прогноз на матч итальянской Серии А (15.08.2022)

Ставки букмекеров
По котировкам букмекеров однозначным фаворитом матча является «Ювентус». Загрузить на победу хозяев с форой(-1.5) можно в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 1.65. Если считаете, что сенсационно победят гости, то порадует коэффициент 6.6. На ничейный результат можно поставить по коэффициенту 4.95.
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15 августа 2022, 21:45
понедельник
Тотал больше 2.5 мячей букмекеры предлагают по коэффициенту 1.5. Тотал меньше 2.5 голов можно поставить за 2.42. В обмен голами предлагают поверить по коэффициенту 1.7.
Форма команд
«Ювентус» имел очень серьезных соперников на сборах перед стартом сезона. Команда сражалась с грозными испанскими «Реалом», «Барселоной» и «Атлетико» и если с каталонским клубом удалось расписать голевую ничью (2:2), то с мадридскими грандами коллектив потерпел сухие поражения (0:2) и (0:4) соответственно.
«Сассуоло» не смог провести спарринги подобного уровня, но среди соперников также были неплохие клубы, такие как «Реймс» (2:2) и «Яблонец» (3:1). Также коллектив успел стартовать в национальном кубке и в рамках 1/32 финала сенсационно уступил на выезде «Модене» со счетом (2:3).
Информация для ставок
- «Юветнус» сумел победить всего один раз в последних восьми играх
- У «Сассуоло» четыре победы в последних шести матчах
- Семь минувших очных поединков закончились результатом «обе забьют»
- Четыре из пяти последних встреч с участием «Сассуоло» завершились пробитием тотала больше 2.5 мячей
Прогноз
В этом поединке стоит ожидать тотальное преимущество хозяев. Они будут доминировать по всем направлениям и без проблем оформит нужный результат. Предлагаем сделать ставку на победу «Ювентуса» с форой (-1.5) в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 1.65.