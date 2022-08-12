«Ювентус» — «Сассуоло»». Прогноз на матч итальянской Серии А (15.08.2022)

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сегодня, 14:16

Ставки букмекеров

По котировкам букмекеров однозначным фаворитом матча является «Ювентус». Загрузить на победу хозяев с форой(-1.5) можно в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 1.65. Если считаете, что сенсационно победят гости, то порадует коэффициент 6.6. На ничейный результат можно поставить по коэффициенту 4.95.

Тотал больше 2.5 мячей букмекеры предлагают по коэффициенту 1.5. Тотал меньше 2.5 голов можно поставить за 2.42. В обмен голами предлагают поверить по коэффициенту 1.7.

Форма команд

«Ювентус» имел очень серьезных соперников на сборах перед стартом сезона. Команда сражалась с грозными испанскими «Реалом», «Барселоной» и «Атлетико» и если с каталонским клубом удалось расписать голевую ничью (2:2), то с мадридскими грандами коллектив потерпел сухие поражения (0:2) и (0:4) соответственно.

«Сассуоло» не смог провести спарринги подобного уровня, но среди соперников также были неплохие клубы, такие как «Реймс» (2:2) и «Яблонец» (3:1). Также коллектив успел стартовать в национальном кубке и в рамках 1/32 финала сенсационно уступил на выезде «Модене» со счетом (2:3).

Информация для ставок

«Юветнус» сумел победить всего один раз в последних восьми играх

У «Сассуоло» четыре победы в последних шести матчах

Семь минувших очных поединков закончились результатом «обе забьют»

Четыре из пяти последних встреч с участием «Сассуоло» завершились пробитием тотала больше 2.5 мячей

Прогноз

В этом поединке стоит ожидать тотальное преимущество хозяев. Они будут доминировать по всем направлениям и без проблем оформит нужный результат. Предлагаем сделать ставку на победу «Ювентуса» с форой (-1.5) в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 1.65.