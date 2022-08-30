«Ювентус» — «Специа». Прогноз на матч итальянской Серии А (31.08.2022)

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сегодня, 14:08

Ставки букмекеров

Букмекеры отдают абсолютное предпочтение хозяева. Победу «Ювентуса» с форой (-1.5) можно взять по коэффициенту 1.8. Поверить в сенсационный успех «Специи» предлагают по коэффициенту 12, а сделать ставку на ничейный результат можно в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 6.1.

Также в линии букмекеры предлагаю 1.66 за тотал больше 2.5. Поставить на тотал меньше 2.5 можно по коэффициенту 2.2. Исход «обе забьют» можно также выбрать по коэффициенту 2.2.

Форма команд

«Ювентус» после уверенного старта с разгрома «Сассуоло» со счетом (3:0) немного забуксовал и оформил две ничьих вряд с «Сампдорией» на выезде (0:0) и с «Ромой» дома (1:1). Несмотря на потерю очков, футболисты понимают, что перед ними стоят максимальные цели на сезон и готовы добыть три очка в данном противостоянии.

«Специа» в последних двух поединках завоевала всего один зачетный балл. После разгрома в Милане от «Интера» (0:3), коллектив на своем поле принял «Сассуоло» и в голевой перестрелке завершил игру ничейным результатом (2:2).

Информация для ставок

«Ювентус» победил всего один раз в последних шести играх

«Специа» уступила лишь одному сопернику в последних семи матчах

Четыре из пяти минувших очных встреч завершились пробитием ТБ 2.5

2.5 Четыре из пяти последних поединков «Ювентуса» закончились результатом «обе забьют – нет»

Прогноз

В этом поединке ожидаем боевой футбол с тотальным преимуществом хозяев. «Ювентус» много потерял в первых турах и не намерен повторять ошибки. Рекомендуем сделать ставку на успех туринского клуба с форой (-1.5) в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 1.8.