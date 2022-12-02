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«Бари» — «Пиза». Прогноз на матч итальянской Серии В (04.12.2022)

сегодня, 00:32
Пиза

Ставки букмекеров

Котировки на данный поединок предоставлены без явного перевеса в одну из сторон. Взять победу «Бари» можно по коэффициенту 2.15 в букмекерской конторе Лига Ставок. Если сильнее окажется «Пиза», то зайдет коэффициент 3.75. На ничью можно загрузить по коэффициенту 3.15.

Италия. Серия B 2022/2023
Бари
Пиза
НичьяНичьяНичьяНичьяПроигрыш
- : -
04 декабря 2022, 17:00
воскресенье
ВыигрышНичьяВыигрышНичьяВыигрыш
Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Pinnacle2.183.223.87
1XBET 2.16 3.13 3.64

Достаточно интересные цифры можно наблюдать в разделе тоталов. Коэффициент на тотал больше 2.5 забитых мячей составляет 2.1, а низовой исход ТМ 2.5 можно взять по коэффициенту 1.75. Поставить на то, что обе команды обменяются голами можно также по коэффициенту 1.85.

Форма команд

«Бари» продолжает оформлять ничью за ничьей. В прошлом туре команда расписала (1:1) с «Комо», а чуть ранее в голевой перестрелке был зафиксирован счет (2:2) с «Зюдтиролем». В таблице коллектив располагается на пятом месте и отстает от лидера на девять очков.

«Пиза» продолжает радовать поклонников набранными очками, за последние две встречи их было четыре благодаря победе (3:1) над «Тернаной» и ничьей (1:1) с «Кальяри». После 14 поединков клуб располагается в самом центре таблицы на 10 месте, имея в активе 18 баллов.

Информация для ставок

  • Ничейная серия «Бари» составляет четыре встречи
  • «Пиза» не проигрывает девять матчей кряду (четыре победы и пять ничьих)
  • Минувший очный поединок завершился победой «Бари» (4:2)
  • Три последних игр и «Бари» и «Пизы» закончились результатом «обе забьют»

Прогноз

В этом поединке преимущество будет распределено поровну. Равная игра вполне может подарить нам ничейный результат, на него и предлагаем загрузить в букмекерской конторе Лига Ставок. Коэффициент составляет 3.15.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.47 1.59 1.78 2.13
1XBET 1.76 2.13
Все комментарии
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 04:52
Хозяева не проиграют эту встречу!
Гость
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