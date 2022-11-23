«Брешиа» — СПАЛ. Прогноз на матч итальянской Серии В (27.11.2022)

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сегодня, 13:09

Ставки букмекеров

Линия букмекерской конторы Лига Ставок предлагает коэффициент 1.93 на победу «Брешии», что делает ее фаворитом в матче. В случае успеха СПАЛа зайдет приятный коэффициент 3.88. Ничейный результат можно выбрать по коэффициенту 3.55.

За тотал больше 2.5 мячей в этой встрече букмекеры предлагают коэффициент 2.05. Тотал меньше 2.5 голов можно взять за 1.77. Поставить на то, что команды обменяются голами можно по коэффициенту 1.88.

Форма команд

«Брешиа» мирно проводит последние поединки. Команда расписала уже несколько ничьих вряд, последние из них это с «Тернаной» (0:0) и с «Асколи Пиккио» (1:1). В турнирной таблице команда располагается на седьмом месте после 13 сыгранных матчей, имея в активе 20 зачетных баллов.

СПАЛ идет пятью строчками ниже и имеет на пять очков меньше, чем у нынешнего соперника. Коллектив в минувших турах не радовала поклонников победами и смогла лишь зацепиться за ничьи с «Зюдтиролем» (1:1) и «Тернаной» (0:0), а также уступил на своем поле «Беневенто» со счетом (1:2).

Информация для ставок

«Брешиа» четыре последних встречи завершила вничью

У СПАЛа лишь одна победа в последних девяти играх

Четыре из пяти минувших очных поединков завершились результатом «обе забьют»

Пять из семи последних матчей «Брешии» закончились результатом ТМ 2.5

Прогноз

С первых минут нас ждет поединок, наполненный борьбой на каждом участке поля. Обе команды имеют конкретные задачи на сезон и намерены следовать им из тура в тур. «Брешиа» имеет более выгодное турнирное положение, но не факт, что сможет прервать свою серию и победить, поэтому предлагаем рискнуть и загрузить на ничью в букмекерской конторе Лига ставок по коэффициенту 3.55.