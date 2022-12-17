«Дженоа» — «Фрозиноне». Прогноз на матч итальянской Серии B (18.12.2022)

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вчера, 11:46

Ставки букмекеров

Букмекеры видят «Дженоа» фаворитом предстоящего поединка. Ставки на победу домашней команды принимаются по коэффициенту 2.00, за ничью выставлена цена 3.00, а победа «Фрозиноне» играется по котировке 4.20.

Вместе с тем аналитики букмекерской компании Лига Ставок убеждены, что «Дженоа» и «Фрозиноне» установят лимит на забитые голы. Ставки на ТМ(2,5) принимаются по коэффициенту 1.60, ТБ (2,5) – 2.20.

Форма команд

«Дженоа» занимает четвертое место в турнирной таблице Серии B. На счету команды 27 баллов, которые она заработала в семи победных и в шести ничейных поединках. Еще в четырех играх лиги футболисты «Дженоа» фиксировали поражения.

Выделим, что в трех предыдущих турах чемпионата «Дженоа» проиграла «Читтаделле» (0:1), победила «Зюдтироль» (2:0) и сыграла вничью с «Асколи» (0:0).

«Фрозиноне» лидирует в турнирной таблицы Серии B. На счету команды 11 побед и три ничьих, что суммарно принесло ей 36 очков. Также игроки «Фрозиноне» зафиксировали три проигрыша в лиге.

Отметим, что в предыдущем туре лиги футболисты «Фрозиноне» разделили очки с «Пизой» (0:0), а перед этим команда отметилась победой над «Реджиной» (3:0) в гостях.

Информация для ставок

Ставка ТМ(2,5) гола прошла в 5 прошлых матчах «Дженоа»

«Фрозиноне» не пропускал голы в двух предыдущих турах Серии B

Последняя очная встреча команд завершилась вничью 0:0

Прогноз

«Дженоа» и «Фрозиноне» располагают надежной защитой, которая в среднем пропускает меньше одного гола за тур Серии B. Поэтому, предлагаем поставить на ТМ(2,5) гола по коэффициенту 1.60 в БК Лига Ставок.