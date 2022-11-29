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«Кальяри» — «Парма». Прогноз на матч итальянской Серии В (03.12.2022)

вчера, 18:22
Кальяри

Ставки букмекеров

Котировки на эту игру выглядят следующим образом: победу хозяев можно выбрать в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 2.4. В случае победы гостей залетит приятный коэффициент 2.9. На ничейный результат дается коэффициент 3.35.

Италия. Серия B 2022/2023
Кальяри
Парма
НичьяНичьяНичьяНичьяПроигрыш
- : -
03 декабря 2022, 20:00
суббота
ПроигрышВыигрышПроигрышВыигрышПроигрыш
Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Pinnacle2.503.193.13
1XBET 2.40 3.34 2.92

За тотал больше 2.5 мячей в этой встрече букмекеры предлагают коэффициент 2.05. низовой исход матча (ТМ 2.5) стоит 1.77. Поставить на то, что команды обменяются голами можно по коэффициенту 1.8.

Форма команд

«Кальяри» продолжает играть вничью и в своих двух последних поединках также разошлась миром с «Фрозиноне» (2:2) и с «Пизой» (1:1). Скромный набор зачетных баллов оставляет команду в центре таблицы на 11 месте, и она на данный момент времени не может претендовать на повышение в классе.

«Парма» расположилась на пять строчек выше и занимает шестое место. В активе у команды 22 очка, которые она набрала в том числе благодаря победе над «Читтаделлой» со счетом (3:1). Позже коллектив дома принимал «Модену» и был вынужден отдать ей три очка, проиграв (1:2).

Информация для ставок

  • Ничейная серия «Кальяри» насчитывает четыре матча
  • У «Пармы» четыре победы и три поражения в последних семи встречах
  • Четыре из пяти минувших очных поединков завершились пробитием ТБ 2.5
  • Шесть из семи последних игр с участием «Кальяри» закончились результатом «обе забьют»

Прогноз

Нас ожидает поединок, насыщенный борьбой на каждом участке поля. Несмотря на разницу между командами в общем зачете, трудно сказать, кто будет контролировать ход поединка и в итоге возьмет три очка. Предлагаем загрузить на ничью в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 3.35.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.55 1.55 1.80 2.07
1XBET 1.80 2.07
Все комментарии
Gahi
Gahi
сегодня в 00:51
Победа команды гостей или ничья в этом матче.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 18:53
Хозяева поля фк Кальяри не проиграет этот матч !
Гость
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