«Комо» — «Бари». Прогноз на матч итальянской Серии В (27.11.2022)

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сегодня, 13:37

Ставки букмекеров

В этой игре букмекеры решили, что фаворит отсутствует. Поставить на победу «Комо» можно по коэффициенту 2.9, в то время как загрузить на успех «Бари» можно за 2.45. Ничейный результат порадует выигрышем по интересному коэффициенту 3.3.

Также букмекеры предлагают ставку на ТБ 2.5 – 2.15. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно по коэффициенту 1.7. Существует вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.85.

Форма команд

«Комо» последний тур проводил две недели назад и сразившись с на выезде с «Дженоа» оформил ничью (1:1). Чуть ранее клуб дома сыграл с «Венецией» и сумел одержать крайне необходимую победу с минимальным счетом (1:0). В таблице занимает шестое место с отрывом от лидера в девять очков.

«Бари» расписал голевую ничью с «Зюдтиролем» (2:2). Игра состоялась две недели назад и теперь команда отдохнув и приготовившись к возобновлению сезона, желает прервать свою затянувшуюся серию без побед. в общем зачете на данном этапе сезона занимает 18 место, имея в копилке 13 баллов.

Информация для ставок

«Комо» не проигрывает дома в четырех поединках кряду (три победы и ничья)

Безвыигрышная серия «Бари» насчитывает шесть матчей (три ничьих и три поражения)

Четыре из шести последних игр «Комо» и пять из шести «Бари» завершились результатом ТМ 2.5

«Бари» пропускает в четырех выездных играх подряд

Прогноз

Здесь коллектив из верхней части таблицы сразится с аутсайдером, который мотивирован исправлять ситуацию в кратчайшие сроки. Верим, что обе команды смогут расписаться в воротах друг друга, поэтому рекомендуем сделать ставку на «обе забьют» в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 1.85.