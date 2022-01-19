«Парма» — «Фрозиноне». Прогноз на матч итальянской Серии В (21.01.2022)

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19 января 2022, 22:37

Ставки букмекеров

В этом поединке сразятся два коллектива из середины турнирной таблицы, и по котировкам букмекеров однозначного фаворита в этой встрече нет. Поставить на победу «Пармы» можно по коэффициенту 2.5. в букмекерской конторе Фонбет. В случае победы гостей залетит коэффициент 2.8. Если же будет зафиксирована ничья, то порадует коэффициент 3.3.

Букмекеры также дают коэффициент 2.16 на то, что в матче будет забито больше 2.5 голов и 1.7 на ТМ 2.5. Сделать ставку на «обе забьют» предлагают по коэффициенту 1.9.

Форма команд

«Парма» после 18 сыгранных матчей расположилась на 12 месте в турнирной таблице. Коллектив смог завоевать четыре очка в минувших двух турах благодаря домашней ничьей с «Перуджей» (1:1) и выездной победе над «Алессандрией» (2:0).

«Фрозиноне» в последних матчах был очень убедителен и сумел положить шесть очков в копилку. Победив дома СПАЛ (4:0) и на выезде «Пизу» (3:1), команда заняла седьмое место по итогу 19 туров и продолжает борьбу за повышение в классе.

Информация для ставок

«Парма» выиграла один из семи последних домашних матчей

У «Фрозиноне» четыре ничьих и две победы в последних семи поединка

Три минувшие очные встречи закончились результатом «обе забьют + ТБ 2.5»

2.5» Шесть последних игр с участием «Пармы» завершились результатом ТМ 2.5

Прогноз

В данном поединке отсутствует явный фаворит и поэтому сложно сказать на чьей стороне будет преимущество. Обе команды горят желанием взять три очка. Кто окажется сильнее сказать трудно, поэтому предлагаем сделать ставку на голы, а точнее на «обе забьют». Коэффициент на данное событие составляет 1.9 в БК Фонбет.