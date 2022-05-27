«Пиза» — «Монца». Прогноз на матч итальянской Серии В (29.05.2022)

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вчера, 21:18

Ставки букмекеров

В данном поединке абсолютное преимущество не отдается ни одному из коллективов. Линия БК Фонбет предлагает загрузить на победу хозяев по коэффициенту 2.4. Остановить выбор на ничейном результате можно по коэффициенту 3, а поверить в победу гостей можно по коэффициенту 3.25.

За тотал больше 2.5 мячей в этой встрече букмекеры предлагают коэффициент 2.13. Низовой исход матча (ТМ 2.5) стоит 1.7. Поставить на то, что команды обменяются голами можно по коэффициенту 1.87

Форма команд

«Пиза» в первом матче была не убедительна и смогла поразить ворота соперника лишь в дополнительное время ко второму тайму. Итоговый счет (1:2) оставляет команде неплохие шансы перед ответным противостоянием. Коллектив в боевом настроении готов сражаться за путевку в Серию А.

«Монца» хорошо провела домашнюю игру, но невнимательность в самом конце встречи стоили коллективу комфортного преимущества. Отправляясь на ответный поединок, футболисты надеются выступить не хуже, чем на своем поле и порадовать болельщиков повышением в классе.

Информация для ставок

Беспроигрышная домашняя серия «Пизы» насчитывает 10 матчей (пять побед и пять ничьих)

У «Монцы» четыре победы в последних пяти поединках

Три минувшие очные встречи завершились результатом «обе забьют»

Пять из шести последних игр «Монцы» закончились пробитием тотала больше 2.5 голов

Прогноз

Игры плей-офф раунда зачастую заточены под оборонительный футбол, ведь цена ошибки слишком велика. Не смотря на результат первой встречи, не ждем здесь много голов и рекомендуем поставить на ТМ 2.5 букмекерской конторе Фонбет. Коэффициент на данный исход составит 1.7.