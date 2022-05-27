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«Пиза» — «Монца». Прогноз на матч итальянской Серии В (29.05.2022)

вчера, 21:18
Монца

Ставки букмекеров

В данном поединке абсолютное преимущество не отдается ни одному из коллективов. Линия БК Фонбет предлагает загрузить на победу хозяев по коэффициенту 2.4. Остановить выбор на ничейном результате можно по коэффициенту 3, а поверить в победу гостей можно по коэффициенту 3.25.

Италия. Серия B 2021/2022
Пиза
Монца
ПроигрышВыигрышПроигрышВыигрышНичья
- : -
завтра, 21:30
1 - 2
Первый матч
ВыигрышВыигрышВыигрышВыигрышПроигрыш
Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Pinnacle2.493.143.25
Мелбет 2.44 3.02 3.28
1XBET 2.44 3.02 3.28

За тотал больше 2.5 мячей в этой встрече букмекеры предлагают коэффициент 2.13. Низовой исход матча (ТМ 2.5) стоит 1.7. Поставить на то, что команды обменяются голами можно по коэффициенту 1.87

Форма команд

«Пиза» в первом матче была не убедительна и смогла поразить ворота соперника лишь в дополнительное время ко второму тайму. Итоговый счет (1:2) оставляет команде неплохие шансы перед ответным противостоянием. Коллектив в боевом настроении готов сражаться за путевку в Серию А.

«Монца» хорошо провела домашнюю игру, но невнимательность в самом конце встречи стоили коллективу комфортного преимущества. Отправляясь на ответный поединок, футболисты надеются выступить не хуже, чем на своем поле и порадовать болельщиков повышением в классе.

Информация для ставок

  • Беспроигрышная домашняя серия «Пизы» насчитывает 10 матчей (пять побед и пять ничьих)
  • У «Монцы» четыре победы в последних пяти поединках
  • Три минувшие очные встречи завершились результатом «обе забьют»
  • Пять из шести последних игр «Монцы» закончились пробитием тотала больше 2.5 голов

Прогноз

Игры плей-офф раунда зачастую заточены под оборонительный футбол, ведь цена ошибки слишком велика. Не смотря на результат первой встречи, не ждем здесь много голов и рекомендуем поставить на ТМ 2.5 букмекерской конторе Фонбет. Коэффициент на данный исход составит 1.7.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.41 1.62 1.74 2.18
Мелбет 1.75 2.19
1XBET 1.75 2.19
Все комментарии
Carl Lewis
Carl Lewis
вчера в 21:20
Пиза победит.
Гость
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