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«Реджина» — «Бари». Прогноз на матч итальянской Серии B (17.12.2022)

вчера, 11:01
Реджина

Ставки букмекеров

«Реджина» — фаворит этого поединка. Поставить на победу хозяев поля букмекеры предлагают по коэффициенту 2.14. Сыграть ничью можно по цене 3.28, а победа «Бари» доступна по котировке 3.50.

Италия. Серия B 2022/2023
Реджина
Бари
ВыигрышПроигрышВыигрышНичьяВыигрыш
- : -
17 декабря 2022, 22:30
суббота
ВыигрышВыигрышНичьяНичьяНичья
Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Pinnacle2.353.233.35
1XBET 2.34 3.20 3.15

Следуя линии, которую предложила компания Лига Ставок, «Реджина» и «Бари» должны ограничиться двумя забитыми голами. Пари на ТМ(2,5) принимаются по котировке 1.60, ТБ(2,5) – 2.30.

Форма команд

«Реджина» ведет борьбу за переход в Серию А, занимая текущее второе место турнирной таблицы. Одержав 10 побед и дважды сыграв вничью, команда заработала 32 очка.

После поражения от «Фрозиноне» (0:3) на домашней арене, которое стало для клуба пятым в сезоне, футболисты «Реджини» добились минимальной победы на поле «Комо» (1:0).

«Бари» занимает третье место рейтинга, отставая от ближайшего соперника на три балла. На счету команды семь побед, восемь ничейных матчей и два поражения в лиге. Футболисты «Бари» продуктивно выступили в двух предыдущих турах Серии B, обыграв «Циттаделлу» (3:0) и «Модену» (4:1) в результативных противостояниях.

Информация для ставок

  • Команды сыграли вничью 1:1 в двух последних очных встречах
  • «Бари» забивал и пропускал голы в 3 из последних 5 матчей лиги
  • «Реджина» фиксировала обмен голами в 3 из предыдущих 4 матчей на своем поле

Прогноз

В противостоянии лидеров и прямых конкурентов «Реджины» и «Бари» мы ждем голы. Предлагаем поставить на «обе забьют – да» по коэффициенту 1.95 в БК Лига Ставок.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.13 1.76 1.63 2.36
1XBET 1.63 2.35
Все комментарии
Gahi
Gahi
вчера в 17:59
В этом матче скорее всего ничья обе команды забьют. Удачи
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 12:27
Думаю что обе команды забьют и тм 3 !
Гость
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