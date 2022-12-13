«Реджина» — «Бари». Прогноз на матч итальянской Серии B (17.12.2022)

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вчера, 11:01

Ставки букмекеров

«Реджина» — фаворит этого поединка. Поставить на победу хозяев поля букмекеры предлагают по коэффициенту 2.14. Сыграть ничью можно по цене 3.28, а победа «Бари» доступна по котировке 3.50.

Следуя линии, которую предложила компания Лига Ставок, «Реджина» и «Бари» должны ограничиться двумя забитыми голами. Пари на ТМ(2,5) принимаются по котировке 1.60, ТБ (2,5) – 2.30.

Форма команд

«Реджина» ведет борьбу за переход в Серию А, занимая текущее второе место турнирной таблицы. Одержав 10 побед и дважды сыграв вничью, команда заработала 32 очка.

После поражения от «Фрозиноне» (0:3) на домашней арене, которое стало для клуба пятым в сезоне, футболисты «Реджини» добились минимальной победы на поле «Комо» (1:0).

«Бари» занимает третье место рейтинга, отставая от ближайшего соперника на три балла. На счету команды семь побед, восемь ничейных матчей и два поражения в лиге. Футболисты «Бари» продуктивно выступили в двух предыдущих турах Серии B, обыграв «Циттаделлу» (3:0) и «Модену» (4:1) в результативных противостояниях.

Информация для ставок

Команды сыграли вничью 1:1 в двух последних очных встречах

«Бари» забивал и пропускал голы в 3 из последних 5 матчей лиги

«Реджина» фиксировала обмен голами в 3 из предыдущих 4 матчей на своем поле

Прогноз

В противостоянии лидеров и прямых конкурентов «Реджины» и «Бари» мы ждем голы. Предлагаем поставить на «обе забьют – да» по коэффициенту 1.95 в БК Лига Ставок.