СПАЛ — «Модена». Прогноз на матч итальянской Серии В (04.12.2022)

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сегодня, 00:29

Ставки букмекеров

Абсолютного фаворита в этой встрече определить так и не удалось, букмекеры выставили близкие по значению коэффициенты. Поверить в успех СПАЛа можно в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 2.4. Если хотите загрузить на гостей, то порадует коэффициент 3.25. На ничью можно загрузить по коэффициенту 3.

За тотал больше 2.5 мячей в этой встрече букмекеры предлагают коэффициент 2.05. Низовой исход матча (ТМ 2.5) стоит 1.75. Поставить на то, что команды обменяются голами можно по коэффициенту 1.8.

Форма команд

СПАЛ не может выиграть уже более месяца. За это время команда расписал не только ничьи с «Тернаной» (0:0) и «Зюдтиролем» (1:1), но и проиграла по очереди «Беневенто» (1:2) и «Брешии» (0:2). В таблице коллектив располагается на 14 месте в таблице, опережая зону вылета лишь на два зачетных балла.

«Модена» на две строчки выше и имеет на два балла больше. Команда в последних турах расписала ничьи с «Перуджей» и «Читтаделлой» (1:1) (0:0), а также разобралась на выезде с «Пармой» (2:1).

Информация для ставок

Безвыигрышная серия СПАЛа насчитывает четыре матча (две ничьих и два поражения)

У «Модены» одна победа в последних шести играх

Минувшая очная встреча закончилась победой «Модены» (4:2)

Три из четырех последних поединков и СПАЛа и «Модены» закончились результатом ТМ 2.5

Прогноз

Игра будет проходить в оборонительном ключе с большим акцентом на сохранность собственных ворот. Много голов нам ждать не стоит, поэтому предлагаем поставить на ТМ 2.5 по коэффициенту 1.75 в БК Лига Ставок.