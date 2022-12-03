«Зюдтироль» – «Фрозиноне». Прогноз на матч итальянской Серии В (04.12.2022)

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вчера, 12:40

Ставки букмекеров

Линия букмекерской конторы Лига Ставок предлагает коэффициент 3.38 на победу «Зюдтироля». Если же вдруг победит «Фрозиноне», то зайдет приятный коэффициент 2.2. Ничью можно выбрать по коэффициенту 3.25.

Тотал больше 2.5 мячей в этой встрече букмекеры предлагают за 2.36. Низовой исход матча (ТМ 2.5) можно взять за 1.6. Поставить на то, что команды обменяются голами можно по коэффициенту 2.02.

Форма команд

«Зюдтироль» продолжает свою ничейную серию и в очередном туре чемпионата расписал результативные (2:2) с «Асколи Пиккио». Чуть раньше с таким же счетом завершила сражения с «Бари» и «Кальяри». После 14 игр команда имеет в активе 21 очко и занимает восьмое место, которое позволяет продолжать бороться за выход в Серию А.

«Фрозиноне» лидирует с отрывом от преследователей в пять и восемь очков. Клуб забил 21 гол, а пропустил девять. Имея самую надежную оборону, команда продолжает идти к своей самой заветной мечте – возвращению в элитный дивизион.

Информация для ставок

Ничейная серия «Зюдтироля» насчитывает четыре игры

У «Фрозиноне» шесть побед в последних шести встречах

Шесть из семи последних матчей «Зюдтироля» закончились результатом «обе забьют»

Три из пяти последних поединков «Фрозиноне» завершились результатом ТМ 2.5

Прогноз

Во встрече гранда и середняка явное преимущество будет на стороне более квалифицированной команды. «Фрозиноне» будет владеть мячом, нагнетать у ворот соперника и вероятно доведет дело до завоевания трех очков. Предлагаем загрузить на победу гостей в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 2.2.