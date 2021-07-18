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КА — ХК. Прогноз на матч Высшей лиги Исландии (18.07.2021)

вчера, 10:54

КА примет ХК в рамках очередного тура чемпионата Исландии по футболу. Букмекеры БК Фонбет представили котировки на грядущий поединок.

Ставки на футбольные матчи

Ставки букмекеров

КА — фаворит матча, поставить на победу клуба можно по коэффициенту 1.85. Также можно сделать ставку на ничейный исход по 3.55, а на победу гостей по 4.30.

Форма команд

КА находится на пятой строчке в турнирной таблице. В активе этого клуба — 17 баллов. Команда выиграла пять поединков, дважды играла вничью и проиграла в четырех матчах. У клуба в активе 16 забитых и девять пропущенных мячей. В последних матчах КА показывает футбол плохого уровня, команда перестала побеждать и радует болельщиков только в редких случаях.

ХК расположился на 11-й строчке в турнирной таблице. В активе исландского клуба — десять баллов. Команда выиграла два поединка, четыре раза играла вничью и проиграла в шести матчах. У клуба в активе 14 забитых и 21 пропущенный мячей. В последних матчах ХК не может похвастаться хорошими результатами, у клуба был лишь небольшой отрезок, в котором он хорошо себя проявил. Поединок против КА может еще больше усугубить положение команды.

Информация для ставок

● ХК забил пять мячей в последних пяти матчах
● ХК выиграл три матча из последних пяти
● КА не побеждает три матча кряду

Прогноз

В этом поединке можно сделать ставку на победу ХК или ничейный исход по коэффициенту 1.95.

Букмекеры недавно предлагали неплохой коэффициент на победу гостей в матче «Бранн» — «Мьёндален».

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.24 1.68 1.77 2.10
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Все комментарии
jcf57a8h9xq9
jcf57a8h9xq9
вчера в 11:11
«КА» (Акурейри) выиграет матч.
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