КА — ХК. Прогноз на матч Высшей лиги Исландии (18.07.2021)

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вчера, 10:54

КА примет ХК в рамках очередного тура чемпионата Исландии по футболу. Букмекеры БК Фонбет представили котировки на грядущий поединок.

Ставки букмекеров

КА — фаворит матча, поставить на победу клуба можно по коэффициенту 1.85. Также можно сделать ставку на ничейный исход по 3.55, а на победу гостей по 4.30.

Форма команд

КА находится на пятой строчке в турнирной таблице. В активе этого клуба — 17 баллов. Команда выиграла пять поединков, дважды играла вничью и проиграла в четырех матчах. У клуба в активе 16 забитых и девять пропущенных мячей. В последних матчах КА показывает футбол плохого уровня, команда перестала побеждать и радует болельщиков только в редких случаях.

ХК расположился на 11-й строчке в турнирной таблице. В активе исландского клуба — десять баллов. Команда выиграла два поединка, четыре раза играла вничью и проиграла в шести матчах. У клуба в активе 14 забитых и 21 пропущенный мячей. В последних матчах ХК не может похвастаться хорошими результатами, у клуба был лишь небольшой отрезок, в котором он хорошо себя проявил. Поединок против КА может еще больше усугубить положение команды.

Информация для ставок

● ХК забил пять мячей в последних пяти матчах

● ХК выиграл три матча из последних пяти

● КА не побеждает три матча кряду

Прогноз

В этом поединке можно сделать ставку на победу ХК или ничейный исход по коэффициенту 1.95.

Букмекеры недавно предлагали неплохой коэффициент на победу гостей в матче «Бранн» — «Мьёндален».