«Кадис» — «Эльче». Прогноз на матч Примеры (16.05.2021)

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вчера, 23:06

16 мая 2021 года «Кадис» примет «Эльче» в рамках очередного тура испанской Примеры. Букмекеры БК Фонбет представили котировки на грядущий поединок в Испании.

Ставки букмекеров

Фаворитом этого поединка букмекеры выбрали «Эльче». Поставить на победу гостей можно по коэффициенту 2.40. Также можно сделать ставку на ничейный исход по 3.10 и на победу «Кадиса» по 3.20.

Форма команд

«Кадис» здорово ворвался в Примеру в нынешнем сезоне. Команда набрала 43 пункта и находится на 12-й строчке в турнирной таблице. В активе этого клуба — 11 побед, десять ничьих и 15 поражений. Команда забила 33 гола и пропустила 53 мяча.

«Эльче» набрал 30 пунктов и находится на 19-й строчке в турнирной таблице. В активе команды — шесть побед, 12 ничьих и 18 поражений. Клуб забил 29 голов и пропустил 54 мяча.

Информация для ставок

«Эльче» проиграл три матча кряду

«Кадис» выиграл два матча из последних пяти

«Эльче» пропустил шесть голов в пяти последних матчах

Прогноз

Актуальная ставка на эту игру — победа «Кадиса» или ничейный исход по 1.57. Также можно поставить на тотал забитых мячей больше трех по 3.25.

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