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«Кадис» — «Эльче». Прогноз на матч Примеры (16.05.2021)

вчера, 23:06

16 мая 2021 года «Кадис» примет «Эльче» в рамках очередного тура испанской Примеры. Букмекеры БК Фонбет представили котировки на грядущий поединок в Испании.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
3.373.212.37
Лига Ставок 3.40 3.20 2.32
Мелбет 3.42 3.20 2.43
1XBET 3.42 3.20 2.43
BetBoom 3.41 3.26 2.31

Ставки букмекеров

Фаворитом этого поединка букмекеры выбрали «Эльче». Поставить на победу гостей можно по коэффициенту 2.40. Также можно сделать ставку на ничейный исход по 3.10 и на победу «Кадиса» по 3.20.

Форма команд

«Кадис» здорово ворвался в Примеру в нынешнем сезоне. Команда набрала 43 пункта и находится на 12-й строчке в турнирной таблице. В активе этого клуба — 11 побед, десять ничьих и 15 поражений. Команда забила 33 гола и пропустила 53 мяча.

«Эльче» набрал 30 пунктов и находится на 19-й строчке в турнирной таблице. В активе команды — шесть побед, 12 ничьих и 18 поражений. Клуб забил 29 голов и пропустил 54 мяча.

Информация для ставок

  • «Эльче» проиграл три матча кряду
  • «Кадис» выиграл два матча из последних пяти
  • «Эльче» пропустил шесть голов в пяти последних матчах

Прогноз

Актуальная ставка на эту игру — победа «Кадиса» или ничейный исход по 1.57. Также можно поставить на тотал забитых мячей больше трех по 3.25.

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Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.16 1.81 1.67 2.32
Лига Ставок 2.16 1.71 1.63 2.30
Мелбет 1.65 2.45
1XBET 1.65 2.45
BetBoom 2.13 1.76 1.64 2.34 1.32 3.52
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STVA 1
STVA 1
вчера в 23:41
Возможна ничья
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