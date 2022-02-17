«Кадис» — «Хетафе». Прогноз на матч Примеры (19.02.2022)

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вчера, 16:50

19 февраля 2022 года состоится поединок «Кадис — Хетафе». Команды сыграют на домашнем стадионе «Кадиса» в рамках очередного тура Испанской Примеры. Букмекеры Фонбет представили котировки на грядущий поединок в Испании.

Ставки букмекеров

В этом матче, по мнению букмекеров, фаворитом является «Хетафе». Поставить на победу клуба можно по коэффициенту 2.55. Ничейный исход оценивается в 2.95, а победа хозяев поля в 3.15. Дополнительная ставка на матч — обе команды забьют по 2.35.

Форма команд

«Кадис» в нынешнем сезоне идет на 19-й строчке в турнирной таблице. В активе клуба — 19 баллов. У команды три победы, десять ничьих и 11 поражений. Клуб забил 20 голов и пропустил 38 мячей. В последних встречах «Кадис» выглядит не лучшим образом и регулярно теряет очки — ничья с «Сельтой» со счетом 0:0, а также поражение от «Мальорки» 2:1 и победа над «Леванте» 0:2.

«Хетафе» в этом сезоне выглядит не лучшим образом и часто теряет очки. Клуб идет на 16-й строчке в турнирной таблице и имеет в активе 25 баллов. У коллектива шесть побед, семь ничьих и 11 поражений. «Хетафе» забил 23 гола и пропустил 27 мячей. В последних матчах «Хетафе» показывает неплохую игру — поражение от «Атлетико» из Мадрида со счетом 4:3, а также победа над «Леванте» 3:0 и ничья с «Реал Сосьедад» 0:0.

Информация для ставок

«Кадис» не побеждает три поединка подряд

«Хетафе» выиграл два матча из последних пяти

У «Кадиса» два забитых мяча в трех последних матчах

Прогноз



В этом поединке, по мнению букмекеров Фонбет, стоит присмотреться к ставке на то, что тотал забитых мячей будет больше двух по коэффициенту 2.15. Эти команды способны забить много голов в очной встрече, особенно их стоит ожидать от «Хетафе», который в последнее время опасен у ворот соперника и будет давить до конца.

