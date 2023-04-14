«Кадис» — «Реал» Мадрид. Прогноз на матч чемпионата Испании (15.04.2023)

Ставки букмекеров
Фаворитами букмекеры в этом поединке называют гостей, поставить на победу которых, можно в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 1.6. В случае победы «Кадиса», зайдет коэффициент 5.4. Ничью можно выбрать по коэффициенту 4.15.
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завтра, 22:00
Также в линии букмекеры предлагают 1.8 за ТБ 2.5 и ТМ 2.5 за 2.03. Исход «обе забьют» можно выбрать по коэффициенту 1.8.
Форма команд
«Кадис» продолжает борьбу за выживание и в пяти последних турах проиграл лишь один раз. Команда смогла подняться уже на 14 место и имеет в своем активе 31 балл. Зону вылета коллектив опережает всего на четыре пункта, а потом расслабляться еще рано. В матче с мадридским «Реалом» для хозяев даже ничья станет отличным результатом. Два последних матча «Кадиса» завершились победой над «Бетисом» (2:0) и поражением от «Севильи» (0:2).
«Реал» уверенно провел первый матч Лиги Чемпионов с «Челси» (2:0) и сделал большой шаг к выходу в полуфинал. В Ла Лиге многое упущено, а отставание от «Барселоны» составляет уже 13 баллов. Тем не менее, «сливочные» не будут играть «спустя рукава» и постараются добиться приемлемого результата. В последней игре мадридский «Реал» на «Сантьяго Бернабеу» уступил «Вильярреалу» (2:3).
Информация для ставок
- «Кадис» выиграл четыре из десяти последних матчей во всех турнирах
- «Реал» Мадрид проиграл только три встречи из последних десяти
- «Кадис» проиграл только два поединка из пяти последних «королевскому» клубу
- Семь из десяти последних матчей между клубами завершились исходом «обе забьют»
Прогноз
Команды в последнее время часто забивают друг другу в личных встречах, и мы предлагаем в этот раз также выбрать подобный исход. Сделать ставку на вариант «обе забьют» можно в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 1.8.