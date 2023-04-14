«Кадис» — «Реал» Мадрид. Прогноз на матч чемпионата Испании (15.04.2023)

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сегодня, 20:10

Ставки букмекеров

Фаворитами букмекеры в этом поединке называют гостей, поставить на победу которых, можно в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 1.6. В случае победы «Кадиса», зайдет коэффициент 5.4. Ничью можно выбрать по коэффициенту 4.15.

Также в линии букмекеры предлагают 1.8 за ТБ 2.5 и ТМ 2.5 за 2.03. Исход «обе забьют» можно выбрать по коэффициенту 1.8.

Форма команд

«Кадис» продолжает борьбу за выживание и в пяти последних турах проиграл лишь один раз. Команда смогла подняться уже на 14 место и имеет в своем активе 31 балл. Зону вылета коллектив опережает всего на четыре пункта, а потом расслабляться еще рано. В матче с мадридским «Реалом» для хозяев даже ничья станет отличным результатом. Два последних матча «Кадиса» завершились победой над «Бетисом» (2:0) и поражением от «Севильи» (0:2).

«Реал» уверенно провел первый матч Лиги Чемпионов с «Челси» (2:0) и сделал большой шаг к выходу в полуфинал. В Ла Лиге многое упущено, а отставание от «Барселоны» составляет уже 13 баллов. Тем не менее, «сливочные» не будут играть «спустя рукава» и постараются добиться приемлемого результата. В последней игре мадридский «Реал» на «Сантьяго Бернабеу» уступил «Вильярреалу» (2:3).

Информация для ставок

«Кадис» выиграл четыре из десяти последних матчей во всех турнирах

«Реал» Мадрид проиграл только три встречи из последних десяти

«Кадис» проиграл только два поединка из пяти последних «королевскому» клубу

Семь из десяти последних матчей между клубами завершились исходом «обе забьют»

Прогноз

Команды в последнее время часто забивают друг другу в личных встречах, и мы предлагаем в этот раз также выбрать подобный исход. Сделать ставку на вариант «обе забьют» можно в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 1.8.