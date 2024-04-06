«Кальяри» — «Аталанта». Прогноз на матч Серии А (07.04.2024)

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сегодня, 14:09

Ставки букмекеров

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение «Аталанте» и предлагает коэффициент на ее победу – 1.7. Поверить в успех хозяев можно по коэффициенту 5.1. Ничейный результат котируется по коэффициенту 4.05.

Также в букмекерской конторе Лига Ставок можно сделать ставку на тотал больше 2.5 мячей по 1.75. На ТМ 2.5 коэффициент немного больше и достигает 2.08. Сделать ставку на вариант «обе забьют» по коэффициенту 1.77.

Форма команд

«Кальяри» неплохо выглядит в последнем месяце и добился хороших результатов, которые позволили покинуть зону вылета и выйти на 16 место. Тем не менее, коллектив имеет в своем активе лишь 27 баллов и опережает сразу трех соперников на два пункта, поэтому расслабляться еще рано. В двух последних своих матчах «Кальяри» сыграл вничью с «Вероной» и разгромил «Селаржус» (6:0, товарищеский поединок)

«Аталанта» на днях проиграла «Фиорентине» (0:1) в кубке Италии, но в чемпионате не проигрывает уже несколько туров. Команда занимает шестое место с 50 баллами и отстает от «Ромы» на два пункта. В игре с «Кальяри» гостям нужна только победа, которая оставит реальные шансы побороться за топ-4 в Серии А. В двух последних турах чемпионата Италии «Аталанта» крупно обыграла «Наполи» (3:0) и поделила очки с «Ювентусом» на выезде (2:2).

Информация для ставок

«Кальяри» проиграл только один матч из семи последних встреч

«Аталанта» проиграла три из десяти последних выездных поединков

Четыре из пяти последних матчей между клубами завершились победами клуба из Бергамо

Четыре из шести последних матчей между клубами завершились исходом «обе забьют»

Прогноз

Обе команды имеют четкую цель на сезон, поэтому поединок ожидается напряженный и неуступчивый. Рискнем предположить, что встреча закончится вничью, а сделать на нее ставку можно по коэффициенту 4.05 в букмекерской конторе Лига Ставок.