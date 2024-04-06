«Кальяри» — «Аталанта». Прогноз на матч Серии А (07.04.2024)

Ставки букмекеров
Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение «Аталанте» и предлагает коэффициент на ее победу – 1.7. Поверить в успех хозяев можно по коэффициенту 5.1. Ничейный результат котируется по коэффициенту 4.05.
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завтра, 19:00
Также в букмекерской конторе Лига Ставок можно сделать ставку на тотал больше 2.5 мячей по 1.75. На ТМ 2.5 коэффициент немного больше и достигает 2.08. Сделать ставку на вариант «обе забьют» по коэффициенту 1.77.
Форма команд
«Кальяри» неплохо выглядит в последнем месяце и добился хороших результатов, которые позволили покинуть зону вылета и выйти на 16 место. Тем не менее, коллектив имеет в своем активе лишь 27 баллов и опережает сразу трех соперников на два пункта, поэтому расслабляться еще рано. В двух последних своих матчах «Кальяри» сыграл вничью с «Вероной» и разгромил «Селаржус» (6:0, товарищеский поединок)
«Аталанта» на днях проиграла «Фиорентине» (0:1) в кубке Италии, но в чемпионате не проигрывает уже несколько туров. Команда занимает шестое место с 50 баллами и отстает от «Ромы» на два пункта. В игре с «Кальяри» гостям нужна только победа, которая оставит реальные шансы побороться за топ-4 в Серии А. В двух последних турах чемпионата Италии «Аталанта» крупно обыграла «Наполи» (3:0) и поделила очки с «Ювентусом» на выезде (2:2).
Информация для ставок
- «Кальяри» проиграл только один матч из семи последних встреч
- «Аталанта» проиграла три из десяти последних выездных поединков
- Четыре из пяти последних матчей между клубами завершились победами клуба из Бергамо
- Четыре из шести последних матчей между клубами завершились исходом «обе забьют»
Прогноз
Обе команды имеют четкую цель на сезон, поэтому поединок ожидается напряженный и неуступчивый. Рискнем предположить, что встреча закончится вничью, а сделать на нее ставку можно по коэффициенту 4.05 в букмекерской конторе Лига Ставок.