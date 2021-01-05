«Кальяри» — «Беневенто». Прогноз на матч итальянской Серии A (06.01.2021)

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05 января 2021, 21:12

В 16-м туре чемпионата Италии сыграют «Кальяри» и «Беневенто». Представляем прогноз и обзор ставок букмекеров на матч, который состоится 6 января 2021 года.

Ставки букмекеров

Букмекеры не выделяют явного фаворита в этой игре. Ставки на победу «Кальяри» в конторе Фонбет можно сделать по коэффициенту 2.50, а успех «Беневенто» идет за 3.15. Заключить пари на то, что команды сыграют вничью, предлагается с отметкой 3.34.

Согласно линии, которую предложил букмекер, игра будет результативной. Исход с тоталом больше 2,5 мячей можно сыграть за 1.82, меньше – 2.14.

Форма команд

В прошлом туре чемпионата Италии «Кальяри» без шансов уступил «Наполи» на своем поле (1:4). Это поражение стало седьмым для команды в сезоне, а серия без побед длится уже восемь туров подряд.

В турнирной таблице «Кальяри» базируется на 15-м месте, имея четырнадцать очков в активе. В домашних играх клуб из Сардинии показал такие результаты: две победы, две ничьи и три поражения.

Как для новичка Серии A, «Беневенто» довольно неплохо прошел первую часть сезона. Команда Филиппо Индзаги набрала 18 очков, которые дают ей возможность идти на экваторе турнирной таблицы (10-е место).

3 января «желто-красные» уступили дома лидеру чемпионата «Милану» (0:2), а перед этим оформили две виктории кряду – «Удинезе» (2:0) и «Дженоа» (2:0).

Информация для ставок

В восьми прошлых матчах «Беневенто» сыграла ставка на ТМ(2,5)

«Кальяри» не побеждал в восьми турах подряд

В двух прошлых очных встречах команд побеждал «Кальяри» со счетом 2:1

Прогноз

«Кальяри» попробует выйти из кризиса в этой встрече, но для этого нужно сыграть результативно в атаке. «Беневенто», как показывает практика, умеет играть от обороны, реализуя свои возможности на стандартах и контратаках.

Предлагаем ставку на «обе забьют – да» по коэффициенту 1.64 в БК Фонбет.