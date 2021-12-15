«Кальяри» — «Читтаделла». Прогноз на матч Кубка Италии (15.12.2021)

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сегодня, 07:46

Стадия 1/16 финала Кубка Италии порадует любителей футбола противостоянием «Кальяри» и «Читтаделлы». Предлагаем прогноз и обзор ставок у букмекеров на эту интересную встречу.

Ставки букмекеров

Букмекеры видят «Кальяри» фаворитом данного поединка и дают коэффициент 1.65 на его победу. Успех гостевого коллектива оценивается по коэффициенту 5.1, а ставка на ничейный результат принесет игроку выигрыш с коэффициентом 4 по линии БК Мелбет.

Форма команд

«Кальяри» находится на предпоследнем месте в чемпионате и уже большое количество времени не радует болельщиков победами. Команда имела серию из четырех ничьих, но прервала ее в последнем туре, проиграв на выезде миланскому «Интеру» (0:4). На прошедшей стадии Кубка коллектив сражался дома с «Пизой» и без проблем победил (3:1)

«Читтаделла» имеет неплохую беспроигрышную серию. В двух минувших турах Серии В команда выиграла всухую, сначала у «Алессандрии» (1:0), а затем у «Асколи Пиккио» (2:0).

Информация для ставок

• У «Кальяри» четыре ничьи в последних пяти играх

• Беспроигрышная серия «Читтаделлы» насчитывает семь поединков (четыре победы и три ничьи)

• «Кальяри» пробивает «обе забьют» в шести домашних встречах кряду

• Шесть крайних выездных матчей «Читтаделлы» завершились ТМ 2.5

Прогноз

Боевой коллектив из дивизиона рангом ниже будет стараться навязать борьбу, всё это приведет к отсутствию голов и ТМ 2.5. Поставить на данный исход предлагаем по коэффициенту 1.95 в БК Мелбет.