«Кальяри» — «Рома». Прогноз на матч Серии А (25.04.2021)

В 33-м туре Серии А «Рома» приедет в гости к «Кальяри», который борется за сохранение прописки в чемпионате. Предлагаем обзор ставок букмекеров и прогнозы на этот матч.
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3 : 2
завершен
вчера, 19:00
Ставки букмекеров
Минимальным фаворитом в матче принято считать «Кальяри», ставки на победу которого принимают в букмекерской конторе Мелбет по коэффициенту 2.55. Выбрать победу «Ромы» можно за 2.7, а поставить в линии на ничью предлагают по коэффициенту 3.65.
Достаточно интересные цифры можно наблюдать в разделе тоталов. Коэффициент на тотал больше 3 забитых мячей составил 2.07, а низовой исход ТМ 3 можно взять по коэффициенту 1.81.
Форма команд
«Рома» идет на седьмом месте в таблице и не показывает хороших результатов в последних матчах. Команда имеет много травмированных игроков и держит в голове полуфинал Лиги Европы, который они будут играть на следующей неделе. Коллективу тяжело будет пробиться в еврокубки на следующий сезон через чемпионат, так как слишком много очков потеряно.
«Кальяри» борется за выживание в Серии А и все еще имеет шансы сохранить свое место в чемпионате на следующий сезон. Команда после серии неудач смогла добиться хороших результатов, которые дают надежду болельщикам команды и ее руководству.
Информация для ставок
- «Рома» выиграла четыре матча из десяти последних во всех турнирах, «Кальяри» одержал четыре победы в десяти последних матчах Серии А
- Четыре выездных матча «Ромы» завершились исходом «обе забьют»
- «Кальяри» не может выиграть у «Ромы» 13 официальных матчей
- Пять из шести последних матчей соперников закончились тоталом больше 2,5 мячей
Прогноз
«Рома» находится не в лучшей форме, а «Кальяри» сильно нуждается в очках. Хозяева выйдут мотивированными и настроенными на победу. Рекомендуем сделать ставку на «Кальяри» с форой 0 в букмекерской конторе Мелбет по коэффициенту 1.89.
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