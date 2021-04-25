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«Кальяри» — «Рома». Прогноз на матч Серии А (25.04.2021)

вчера, 14:16

В 33-м туре Серии А «Рома» приедет в гости к «Кальяри», который борется за сохранение прописки в чемпионате. Предлагаем обзор ставок букмекеров и прогнозы на этот матч.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
2.543.752.76
Лига Ставок 3.35 3.70 2.12
Фонбет Live! 1.13 7.00 45.00
Мелбет 3.63 3.69 2.06
1XBET 5.10 1.45 5.10
BetBoom 3.40 3.65 2.13

Ставки букмекеров

Минимальным фаворитом в матче принято считать «Кальяри», ставки на победу которого принимают в букмекерской конторе Мелбет по коэффициенту 2.55. Выбрать победу «Ромы» можно за 2.7, а поставить в линии на ничью предлагают по коэффициенту 3.65.

Достаточно интересные цифры можно наблюдать в разделе тоталов. Коэффициент на тотал больше 3 забитых мячей составил 2.07, а низовой исход ТМ 3 можно взять по коэффициенту 1.81.

Форма команд

«Рома» идет на седьмом месте в таблице и не показывает хороших результатов в последних матчах. Команда имеет много травмированных игроков и держит в голове полуфинал Лиги Европы, который они будут играть на следующей неделе. Коллективу тяжело будет пробиться в еврокубки на следующий сезон через чемпионат, так как слишком много очков потеряно.

«Кальяри» борется за выживание в Серии А и все еще имеет шансы сохранить свое место в чемпионате на следующий сезон. Команда после серии неудач смогла добиться хороших результатов, которые дают надежду болельщикам команды и ее руководству.

Информация для ставок

  • «Рома» выиграла четыре матча из десяти последних во всех турнирах, «Кальяри» одержал четыре победы в десяти последних матчах Серии А
  • Четыре выездных матча «Ромы» завершились исходом «обе забьют»
  • «Кальяри» не может выиграть у «Ромы» 13 официальных матчей
  • Пять из шести последних матчей соперников закончились тоталом больше 2,5 мячей

Прогноз

«Рома» находится не в лучшей форме, а «Кальяри» сильно нуждается в очках. Хозяева выйдут мотивированными и настроенными на победу. Рекомендуем сделать ставку на «Кальяри» с форой 0 в букмекерской конторе Мелбет по коэффициенту 1.89.

Ранее Soccer.ru представил прогноз на матч «Аталанта» — «Болонья».

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.37 1.65 1.86 2.05
Лига Ставок 2.33 1.61 1.85 1.96
Мелбет 2.47 1.57
1XBET 3.64 1.29 7.09 1.08 1.79 2.02
BetBoom 3.65 1.32 2.24 1.70 1.77 2.14
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STVA 1
STVA 1
вчера в 14:37
Рома не проиграет
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