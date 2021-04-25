«Кальяри» — «Рома». Прогноз на матч Серии А (25.04.2021)

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вчера, 14:16

В 33-м туре Серии А «Рома» приедет в гости к «Кальяри», который борется за сохранение прописки в чемпионате. Предлагаем обзор ставок букмекеров и прогнозы на этот матч.

Ставки букмекеров

Минимальным фаворитом в матче принято считать «Кальяри», ставки на победу которого принимают в букмекерской конторе Мелбет по коэффициенту 2.55. Выбрать победу «Ромы» можно за 2.7, а поставить в линии на ничью предлагают по коэффициенту 3.65.

Достаточно интересные цифры можно наблюдать в разделе тоталов. Коэффициент на тотал больше 3 забитых мячей составил 2.07, а низовой исход ТМ 3 можно взять по коэффициенту 1.81.

Форма команд

«Рома» идет на седьмом месте в таблице и не показывает хороших результатов в последних матчах. Команда имеет много травмированных игроков и держит в голове полуфинал Лиги Европы, который они будут играть на следующей неделе. Коллективу тяжело будет пробиться в еврокубки на следующий сезон через чемпионат, так как слишком много очков потеряно.

«Кальяри» борется за выживание в Серии А и все еще имеет шансы сохранить свое место в чемпионате на следующий сезон. Команда после серии неудач смогла добиться хороших результатов, которые дают надежду болельщикам команды и ее руководству.

Информация для ставок

«Рома» выиграла четыре матча из десяти последних во всех турнирах, «Кальяри» одержал четыре победы в десяти последних матчах Серии А

Четыре выездных матча «Ромы» завершились исходом «обе забьют»

«Кальяри» не может выиграть у «Ромы» 13 официальных матчей

Пять из шести последних матчей соперников закончились тоталом больше 2,5 мячей

Прогноз

«Рома» находится не в лучшей форме, а «Кальяри» сильно нуждается в очках. Хозяева выйдут мотивированными и настроенными на победу. Рекомендуем сделать ставку на «Кальяри» с форой 0 в букмекерской конторе Мелбет по коэффициенту 1.89.

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