«Кан» — «Ньор». Прогноз на матч Второй лиги Франции по футболу (28.01.2022)

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вчера, 16:52

28 января 2022 года «Кан» сыграет с «Ньором». Поединок пройдет в рамках очередного тура Второй французской лиги. Букмекеры Фонбет представили котировки на грядущий матч на территории Франции.

Ставки букмекеров

По мнению букмекеров, в этом поединке можно присмотреться к ставке на победу хозяев поля по коэффициенту 2.00. Также можно поставить на ничейный исход по 3.20 и на победу «Ньора» по 4.20. Дополнительная ставка — обе команды забьют — да, по коэффициенту 1.90.

Форма команд

В нынешнем сезоне у «Кана» 13-я строчка и 25 баллов в турнирной таблице. В активе клуба — шесть побед, семь ничьих и восемь поражений. Коллектив забил 26 голов и пропустил 24 мяча. В последних встречах французский клуб показывает неплохие результаты, но все равно никак не может выбраться из середины турнирной таблицы — победа над «Аяччо» со счетом 2:0, а также поражение от «Сошо» 3:2 и ничья с «Кевийи Руан» 2:2.

«Ньор» в нынешнем сезоне идет на восьмой строчке в турнирной таблице и имеет 28 баллов в активе. У команды восемь побед, четыре ничьих и семь поражений. Коллектив забил 23 гола и пропустил 21 мяч. В последних встречах команда показывает очень хороший уровень игры и активно набирает драгоценные баллы — победа над «По» со счетом 3:0, а также ничья с «Дижоном» 2:2 и три очка с «Тулузой» 2:1.

Информация для ставок

«Кан» выиграл два матча из последних пяти

«Ньор» не проигрывает четыре поединка кряду

«Кан» забил шесть мячей в трех последних матчах

Прогноз

В этом поединке, по мнению букмекеров Фонбет, можно присмотреться к ставке на то, что будет ничейный исход или победит «Ньор» по коэффициенту 1.80. В последних матчах эта команда показывает очень хороший уровень игры и заслуженно может набрать драгоценные очки в грядущей встрече.

