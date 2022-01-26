ГлавнаяБлогиБесплатные прогнозы на футбол

«Кан» — «Ньор». Прогноз на матч Второй лиги Франции по футболу (28.01.2022)

вчера, 16:52

28 января 2022 года «Кан» сыграет с «Ньором». Поединок пройдет в рамках очередного тура Второй французской лиги. Букмекеры Фонбет представили котировки на грядущий матч на территории Франции.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Фонбет 2.00 3.20 4.20
Мелбет 2.01 3.42 3.88
1XBET 2.01 3.42 3.88
BetBoom 2.02 3.23 3.99

Ставки букмекеров

По мнению букмекеров, в этом поединке можно присмотреться к ставке на победу хозяев поля по коэффициенту 2.00. Также можно поставить на ничейный исход по 3.20 и на победу «Ньора» по 4.20. Дополнительная ставка — обе команды забьют — да, по коэффициенту 1.90.

Форма команд

В нынешнем сезоне у «Кана» 13-я строчка и 25 баллов в турнирной таблице. В активе клуба — шесть побед, семь ничьих и восемь поражений. Коллектив забил 26 голов и пропустил 24 мяча. В последних встречах французский клуб показывает неплохие результаты, но все равно никак не может выбраться из середины турнирной таблицы — победа над «Аяччо» со счетом 2:0, а также поражение от «Сошо» 3:2 и ничья с «Кевийи Руан» 2:2.

«Ньор» в нынешнем сезоне идет на восьмой строчке в турнирной таблице и имеет 28 баллов в активе. У команды восемь побед, четыре ничьих и семь поражений. Коллектив забил 23 гола и пропустил 21 мяч. В последних встречах команда показывает очень хороший уровень игры и активно набирает драгоценные баллы — победа над «По» со счетом 3:0, а также ничья с «Дижоном» 2:2 и три очка с «Тулузой» 2:1.

Информация для ставок

  • «Кан» выиграл два матча из последних пяти
  • «Ньор» не проигрывает четыре поединка кряду
  • «Кан» забил шесть мячей в трех последних матчах

Прогноз

В этом поединке, по мнению букмекеров Фонбет, можно присмотреться к ставке на то, что будет ничейный исход или победит «Ньор» по коэффициенту 1.80. В последних матчах эта команда показывает очень хороший уровень игры и заслуженно может набрать драгоценные очки в грядущей встрече.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Мелбет 1.70 2.27
1XBET 1.70 2.27
Все комментарии
shlomo
shlomo
вчера в 17:12
Игра на три результата
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100