«Карабах» — АЕЛ. Прогноз на матч квалификации Лиги конференций (12.08.2021)

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вчера, 22:34

В очередном поединке квалификации Лиги конференций нас ожидает игра «Карабаха» и АЕЛа. Предлагаем прогноз и обзор ставок у букмекеров на эту встречу.

Ставки букмекеров

«Карабах» в ответном матче квалификации сыграет на своем поле, поэтому является фаворитом встречи, по мнению букмекеров. Линия букмекерской конторы Мелбет предлагает коэффициент 1.9 на победу хозяев, остановить свой выбор на ничейном результате можно по коэффициенту 3.55, а взять победу гостей можно по коэффициенту 3.93.

Тотал больше 2.5 мячей в этой встрече букмекеры предлагают за 2.03. Низовой исход матча (ТМ 2.5) стоит 1.8. Поставить на то, что обе команды обменяются голами, можно по коэффициенту 1.86.

Форма команд

«Карабах» в первом матче отправился на Кипр и провел выездной поединок, который удалось завершить со счетом 1:1, вырвав ничью на последних минутах встречи. Теперь же коллектив будет иметь возможность сыграть дома, продемонстрировать свои лучшие качества и, оформив победу, пройти дальше.

АЕЛ упустил домашнюю победу над соперником и теперь будет вынужден бороться за проход дальше без учета домашней игры. Команде необходима победа, но добыть ее будет крайне сложно, учитывая при этом статус андердога. Киприоты не намерены сдаваться, и сделают все для достижения необходимого результата.

Информация для ставок

«Карабах» завершил вничью три из четырех последних игр

Беспроигрышная серия АЕЛа составляет четыре поединка

Всего один из шести последних матчей «Карабаха» завершился результатом ТБ 2.5

2.5 Последние три встречи АЕЛ завершил результатом ТМ 2.5

Прогноз

«Карабах» после выездного поединка приложит максимум усилий, чтобы в домашнем матче победить и пройти в следующий раунд квалификации. Рекомендуем сделать ставку на победу «Карабаха» по коэффициенту 1.9 в букмекерской конторе Мелбет.

Также букмекеры предложили отличный коэффициент на победу «Локомотива» в матче квалификации Лиги конференций с «Копенгагеном».