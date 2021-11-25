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«Карабах» — «Омония». Прогноз на матч Лиги конференций (25.11.2021)

25 ноября 2021, 10:45

В пятом туре групповой стадии Лиги конференций «Карабах» на домашнем стадионе в Баку сыграет против «Омонии». Представляем прогноз и анализ ставок букмекеров на матч.

Лига конференций 2021/2022
Карабах
Омония
2 : 2
завершен
25 ноября 2021, 20:45
четверг
Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
1.574.125.83
Фонбет 1.48 4.30 6.90
Мелбет 1.33 5.47 10.40
1XBET 1.28 5.15 10.50

Ставки букмекеров

Букмекеры видят «Карабах» очевидным фаворитом этой игры. Ставки на победу хозяев поля в линии БК Мелбет идут по коэффициенту 1.60. Поставить ни ничью можно за 3.98, а победа «Омонии» котируется в 5.60.

Если рассматривать линию голов, то здесь симпатии аналитиков на стороне низового формата противостояния. Исход ТМ(2,5) можно сыграть по котировке 1.88, ТБ(2,5) – 2.00.

Форма команд

«Карабах» уверенно выступает на групповой стадии Лиги конференций. После стартовой ничьей в противостоянии с «Базелем» (0:0) клуб из Баку одержал три победы подряд, обыграв в гостях «Омонию» (4:1) и дважды «Кайрат» с одинаковым счетом 2:1. Набрав в общей сложности 10 баллов, «Карабах» единолично возглавил турнирную таблицу квартета H.

«Омония» сохраняет только математические шансы занять второе место в группе. Для этого клубу из Кипра нужно побеждать в оставшихся двух матчах, поскольку он идет на третьем месте с двумя баллами в активе, а второй «Базель» набрал восемь очков. После поражения от «Карабаха» «Омония» уступила тому же «Базелю» в гостях (1:3), а также разделила очки с ним в домашней игре (1:1).

Информация для ставок

  • «Карабах» побеждал в 4 прошлых матчах во всех турнирах, пропустив только один гол
  • «Омония» проиграла в 3 из последних 4 гостевых поединков во всех соревнованиях
  • «Карабах» не пропускал голы в 8 из прошлых 9 домашних матчей

Прогноз

«Карабах» досрочно выйдет в плей-офф, если победит «Омонию» в предстоящей игре. При этом хозяева дома надежно обороняются и редко позволяют соперникам вскрывать свою защиту. Предлагаем комбинированную ставку на победу «Карабаха» и ТМ(4,5) голов с коэффициентом 1.85 в БК Мелбет.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.57 1.52 1.81 2.04 1.46 2.76
Мелбет 1.95 1.95
1XBET 2.96 1.42
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Все комментарии
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25 ноября в 14:51
Футбольный клуб Карабах (Агдам) одержит победу.
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7t597rmfayvy
25 ноября в 14:51
Футбольный клуб Карабах (Агдам) выиграет матч.
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