«Карлсруэ» — «Хольштайн». Прогноз на матч второй Бундеслиги (16.05.2021)

1621102732

вчера, 21:18

Интересное противостояние ждет нас в 33-м туре второй Бундеслиги, где «Карлсруэ» принимает «Хольштайн».

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Мелбет, можно сделать вывод, что небольшим фаворитом в этом матче является «Хольштайн». Команда играет на выезде, а поставить на их победу можно по коэффициенту 2.11.

Победа «Карлсруэ» оценивается по 3.3, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 3.65.

Букмекеры верят в верховой матч, поэтому предлагают ставку на ТБ 2.5 – 1.61. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно по 2.33. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.52.

Форма команд

«Хольштайн» заметно улучшил свои результаты, что сказалось на их позиции в турнирной таблице. Сейчас клуб идет на втором месте, а чтобы выйти в Бундеслигу, команде осталось сделать два шага. Коллектив давно не проигрывает, что еще больше придает оптимизма болельщикам и руководству. В прошлом туре «Хольштайн» выиграл у «Регенсбурга» (3:2), а немного ранее минимально обыграл «Ганновер» (1:0).

«Карлсруэ» идет на девятой позиции в таблице и давно не выигрывает. Команда доигрывает сезон и не имеет серьезных задач, поэтому не будет слишком мотивирована на победу любой ценой. В прошлом матче «Карлсруэ» сыграл вничью с «Гройтер Фюрт» (2:2), а туром ранее проиграл «Фортуне» (2:3).

Информация для ставок

• «Хольштайн» выиграл четыре матча подряд в чемпионате

• Семь из девяти последних матчей «Карлсруэ» закончились вничью

• «Хольштайн» выиграл две из трех последних встреч против «Карлсруэ»

• Восемь из десяти последних матчей «Карлсруэ» на своем поле завершились тоталом меньше 2.5 мячей

Прогноз

«Хольштайн» может сделать существенный шаг к выходу в Бундеслигу, если сможет набрать очки в этом поединке. Предполагаем, что легким матч для гостей точно не сложится. Сделать ставку на ничью можно по коэффициенту 3.65 в букмекерской конторе Мелбет.