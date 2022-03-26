Кипр – Эстония. Прогноз на матч плей-аута Лиги наций (29.03.2022)

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вчера, 14:45

Ставки букмекеров

На поле выйдут сборные примерно одного уровня, поэтому определить фаворита встречи оказалось крайне сложно. Линия БК Фонбет предлагает коэффициент 2.57 на победу хозяев. Загрузить на ничейный результат можно по коэффициенту 2.75, а поверить в гостей можно по коэффициенту 3.13.

За тотал больше 2 мячей в этой встрече букмекеры предлагают 1.95. Низовой исход матча (ТМ 2) стоит 1.8. Поставить на то, что обе команды обменяются голами можно по коэффициенту 2.25.

Форма команд

Кипр первую встречу проводил на выезде и не смог поразить ворота соперника, ничья (0:0).в ответной домашней игре нужно демонстрировать свои наилучшие качества и при поддержке родных трибун и всеми силами стараться сохранить прописку в Лиге С. В конце прошлого года коллектив проводил игры квалификации на ЧМ -2022, но проиграл на выезде Словении и России со счетом (1:2) и (0:6).

Эстония также проиграла свои финальные матчи отбора на ЧМ в Катаре Чехии (0:2) и Бельгии (1:3). Теперь команда борется за сохранение прописки в Лиге наций и для выполнения поставленной задачи необходима только победа.

Информация для ставок

Безвыигрышная серия Кипра насчитывает 10 игр (восемь поражений и две ничьих)

Эстония выиграла в гостях две из пяти последних встречи

Три минувших очных поединка завершились результатом ТМ 2.5

Кипр пропускает минимум два гола в восьми из девяти последних матчей

Прогноз

Нет сомнений, нас ждет осторожный футбол с большим акцентом на оборонительные действия, поэтому большого количества голевых моментов и забитых мячей ждать не стоит. Рекомендуем взять ставку на ТМ 2 в букмекерской конторе Фонбет по коэффициенту 1.8.