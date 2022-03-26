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Кипр – Эстония. Прогноз на матч плей-аута Лиги наций (29.03.2022)

вчера, 14:45
Кипр - Эстония

Ставки букмекеров

На поле выйдут сборные примерно одного уровня, поэтому определить фаворита встречи оказалось крайне сложно. Линия БК Фонбет предлагает коэффициент 2.57 на победу хозяев. Загрузить на ничейный результат можно по коэффициенту 2.75, а поверить в гостей можно по коэффициенту 3.13.

Лига Наций 2020/2021
Кипр
Эстония
- : -
29 марта 2022, 19:00
вторник
0 - 0
Первый матч
Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
2.282.973.70
Мелбет 2.57 2.75 3.13
1XBET 2.57 2.75 3.13
BetBoom 2.72 2.94 2.94

За тотал больше 2 мячей в этой встрече букмекеры предлагают 1.95. Низовой исход матча (ТМ 2) стоит 1.8. Поставить на то, что обе команды обменяются голами можно по коэффициенту 2.25.

Форма команд

Кипр первую встречу проводил на выезде и не смог поразить ворота соперника, ничья (0:0).в ответной домашней игре нужно демонстрировать свои наилучшие качества и при поддержке родных трибун и всеми силами стараться сохранить прописку в Лиге С. В конце прошлого года коллектив проводил игры квалификации на ЧМ-2022, но проиграл на выезде Словении и России со счетом (1:2) и (0:6).

Эстония также проиграла свои финальные матчи отбора на ЧМ в Катаре Чехии (0:2) и Бельгии (1:3). Теперь команда борется за сохранение прописки в Лиге наций и для выполнения поставленной задачи необходима только победа.

Информация для ставок

  • Безвыигрышная серия Кипра насчитывает 10 игр (восемь поражений и две ничьих)
  • Эстония выиграла в гостях две из пяти последних встречи
  • Три минувших очных поединка завершились результатом ТМ 2.5
  • Кипр пропускает минимум два гола в восьми из девяти последних матчей

Прогноз

Нет сомнений, нас ждет осторожный футбол с большим акцентом на оборонительные действия, поэтому большого количества голевых моментов и забитых мячей ждать не стоит. Рекомендуем взять ставку на ТМ 2 в букмекерской конторе Фонбет по коэффициенту 1.8.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 1.84 2.02 1.48 2.69 1.20 4.57
Мелбет 1.45 2.65
1XBET 1.45 2.65
Все комментарии
Gahi
Gahi
вчера в 20:03
Победа команды Кипра в этом матче и тотал меньше 2,5. Удачи
73x7bxbnncww
73x7bxbnncww
вчера в 18:11
Кипр одержит победу.
fgw4u9tu4s7f
fgw4u9tu4s7f
вчера в 18:11
Кипр выиграет матч.
izrafel
izrafel
вчера в 15:30
Ну Киприоты сдюжили в гостях, поэтому дома с поддержкой трибун должны выигрывать...
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