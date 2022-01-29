«Арис» — АЕЛ. Прогноз на матч чемпионата Кипра (31.01.2022)

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вчера, 21:25

Ставки букмекеров

В этом поединке букмекеры так и не смогли определиться с однозначным фаворитом. На победу «Ариса» принимают ставки по коэффициенту 2.28 в букмекерской конторе Фонбет. Ничейный результат дается по коэффициенту 3.13, а победа гостей порадует игроков выигрышем по коэффициенту 3.25.

В случае открытой игры с большим количеством забитых голов, можно взять ТБ 2.5 за 2.5. Если кажется, что голов будет немного, то есть ставка ТМ 2.5 за 1.57. Прогноз на «обе забьют» принимают по коэффициенту 2.2.

Форма команд

«Арис» продолжает борьбу за чемпионский титул. Команда после 17 поединков находится на втором месте в таблице и отстает от лидирующего «Аполлона» всего на один балл. В минувших двух турах оформила четыре очка благодаря ничьей с АПОЭЛем, а также минимальной победе над «Доксой» (1:0).

АЕЛ расположился на восьмой строчке в нижней части турнирной таблицы. Команда редко радует своих болельщиков победами, но как раз таки в предпоследнем туре была добыта последняя – над «Ахнасом» (1:0). В последнем туре также минимально клуб уступил «Аполлону» в гостях со счетом (0:1).

Информация для ставок

Беспроигрышная серия «Ариса» составляет семь матчей (четыре победы и три ничьих)

АЕЛ проиграл шесть из восьми последних встречи

проиграл шесть из восьми последних встречи Семь из восьми минувших очных поединков завершились результатом «обе забьют – нет»

Шест из семи последних игр с участием «Ариса» завершились результатом ТМ 2.5

Прогноз

Ожидается яркий поединок, в котором встретятся коллективы с разными задачами на сезон. «Арису очень нужна победа в домашнем поединке и скорее всего он ее добьется. Сделать ставку на победу „Ариса“ в букмекерской конторе Фонбет можно по коэффициенту 1.67.