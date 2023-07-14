«Монреаль» — «Шарлотт». Прогноз на матч МЛС (16.07.2023)

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сегодня, 13:13

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что букмекеры минимальным фаворитом в этом матче считают хозяев. Коэффициент на победу «Монреаля» составляет 2.15. Поставить на «Шарлотт» можно за 3.2, а ничейный результат в основное время принесет игроку выигрыш по коэффициенту 3.55.

Букмекеры верят в большое количество мячей и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 1.85. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно по коэффициенту 1.95. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.7.

Форма команд

«Монреаль» после нескольких поражений выпал из зоны плей-офф и теперь вынужден догонять своих конкурентов. Команда располагается на десятом месте с 26 баллами и отстает от ближайшего соперника на три пункта, поэтому игра с «Шарлотт» становится одной из ключевых в сезоне, ведь в случае осечки ситуация станет еще сложнее. Два последних матча «Монреаль» проиграл на выезде «Чикаго Файр» (0:3) и «Атланте» (0:1).

«Шарлотт» в нынешнем сезоне является одной из самых миролюбивых команд и очень часто играет вничью, что не идет команде на пользу. Сейчас она занимает лишь 12 место с 26 баллами и уступает нынешнему сопернику лишь по дополнительным характеристикам. В случае победы клуб однозначно отыграет одну или несколько позиций в турнирной таблице. В прошлом туре «Шарлотт» сыграл вничью с «Цинцинати» (2:2), а немного ранее поделил очки с «Нью-Йорк Сити» (1:1).

Информация для ставок

Пять последних матчей «Шарлотт» завершились ничейными результатами

Шесть последних матчей между клубами завершились исходом «обе забьют – нет»

В трех последних матчах между собой, команды обменялись победами и один раз сыграли вничью

Прогноз

Матч между клубами будет интересным и напряженным, но вряд ли зрителям стоит ожидать большое количество мячей. Предлагаем сделать ставку на тотал меньше 2.5 мячей по коэффициенту 1.95 в букмекерской конторе Лига Ставок.