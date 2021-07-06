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«Клуб Регатас Бразил» — «Ботафого». Прогноз на матч второй лиги Бразилии (07.07.2021)

вчера, 06:48

«Клуб Регатас Бразил» примет на своем поле «Ботафого» в рамках 10-го тура бразильской серии В. Букмекеры БК Фонбет представили свои котировки на предстоящий поединок.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
3.163.062.57
Лига Ставок 2.95 2.95 2.42
BetBoom 3.05 2.87 2.55

Ставки букмекеров

Букмекеры считают «Ботафого» фаворитом этого матча. Сделать ставку на победу гостей можно по коэффициенту 2.5. Ничейный исход оценивается в 3.1, а победа «Клуб Регатас Бразил» — в 3.05.

Форма команд

«Регатас» расположился на 5-й строчке в турнирной таблице с 14 баллами в активе. Команда выиграла четыре поединка, дважды сыграла вничью и проиграла в трех матчах. На счету клуба 13 забитых и 14 пропущенных мячей. Несмотря на высокую позицию в чемпионате, «Регатас» не отличается стабильностью и часто теряет очки.

«Ботафого» находится на 9-й строчке в турнирной таблице с 12 набранными баллами. Клуб выиграл три поединка, столько же раз сыграл вничью и проиграл в двух матчах. На счету команды 11 забитых и 9 пропущенных мячей. В последних 4 турах «Ботафого» набрал лишь 4 очка.

Информация для ставок

  • «Ботафого» выиграл один матч из последних пяти
  • «Регатас» выиграл два матча из последних пяти
  • «Ботафого» забил пять мячей в последних пяти матчах

Прогноз

В этом поединке можно поставить на тотал забитых мячей «Регатас» больше 1.5 по коэффициенту 2.4. Также стоит присмотреться к ставке на то, что только «Регатас» забьет в этом матче, по коэффициенту 4.9.

Ранее букмекеры предложили коэффициент 4.1 на то, что обе команды забьют, и хозяева победят в матче Аргентина — Колумбия.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 1.96 1.91 1.56 2.52
Лига Ставок 1.95 1.76 1.53 2.36
BetBoom 1.98 1.76 1.53 2.37 1.25 3.60
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shlomo
shlomo
вчера в 07:15
Игра на три результата
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