«Клуб Регатас Бразил» — «Ботафого». Прогноз на матч второй лиги Бразилии (07.07.2021)

«Клуб Регатас Бразил» примет на своем поле «Ботафого» в рамках 10-го тура бразильской серии В. Букмекеры БК Фонбет представили свои котировки на предстоящий поединок.
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2 : 1
завершен
сегодня, 03:30
Ставки букмекеров
Букмекеры считают «Ботафого» фаворитом этого матча. Сделать ставку на победу гостей можно по коэффициенту 2.5. Ничейный исход оценивается в 3.1, а победа «Клуб Регатас Бразил» — в 3.05.
Форма команд
«Регатас» расположился на 5-й строчке в турнирной таблице с 14 баллами в активе. Команда выиграла четыре поединка, дважды сыграла вничью и проиграла в трех матчах. На счету клуба 13 забитых и 14 пропущенных мячей. Несмотря на высокую позицию в чемпионате, «Регатас» не отличается стабильностью и часто теряет очки.
«Ботафого» находится на 9-й строчке в турнирной таблице с 12 набранными баллами. Клуб выиграл три поединка, столько же раз сыграл вничью и проиграл в двух матчах. На счету команды 11 забитых и 9 пропущенных мячей. В последних 4 турах «Ботафого» набрал лишь 4 очка.
Информация для ставок
- «Ботафого» выиграл один матч из последних пяти
- «Регатас» выиграл два матча из последних пяти
- «Ботафого» забил пять мячей в последних пяти матчах
Прогноз
В этом поединке можно поставить на тотал забитых мячей «Регатас» больше 1.5 по коэффициенту 2.4. Также стоит присмотреться к ставке на то, что только «Регатас» забьет в этом матче, по коэффициенту 4.9.
Ранее букмекеры предложили коэффициент 4.1 на то, что обе команды забьют, и хозяева победят в матче Аргентина — Колумбия.