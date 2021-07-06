«Клуб Регатас Бразил» — «Ботафого». Прогноз на матч второй лиги Бразилии (07.07.2021)

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вчера, 06:48

«Клуб Регатас Бразил» примет на своем поле «Ботафого» в рамках 10-го тура бразильской серии В. Букмекеры БК Фонбет представили свои котировки на предстоящий поединок.

Ставки букмекеров

Букмекеры считают «Ботафого» фаворитом этого матча. Сделать ставку на победу гостей можно по коэффициенту 2.5. Ничейный исход оценивается в 3.1, а победа «Клуб Регатас Бразил» — в 3.05.

Форма команд

«Регатас» расположился на 5-й строчке в турнирной таблице с 14 баллами в активе. Команда выиграла четыре поединка, дважды сыграла вничью и проиграла в трех матчах. На счету клуба 13 забитых и 14 пропущенных мячей. Несмотря на высокую позицию в чемпионате, «Регатас» не отличается стабильностью и часто теряет очки.

«Ботафого» находится на 9-й строчке в турнирной таблице с 12 набранными баллами. Клуб выиграл три поединка, столько же раз сыграл вничью и проиграл в двух матчах. На счету команды 11 забитых и 9 пропущенных мячей. В последних 4 турах «Ботафого» набрал лишь 4 очка.

Информация для ставок

«Ботафого» выиграл один матч из последних пяти

«Регатас» выиграл два матча из последних пяти

«Ботафого» забил пять мячей в последних пяти матчах

Прогноз

В этом поединке можно поставить на тотал забитых мячей «Регатас» больше 1.5 по коэффициенту 2.4. Также стоит присмотреться к ставке на то, что только «Регатас» забьет в этом матче, по коэффициенту 4.9.

Ранее букмекеры предложили коэффициент 4.1 на то, что обе команды забьют, и хозяева победят в матче Аргентина — Колумбия.