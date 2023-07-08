«Коламбус Крю» — «Нью-Йорк Сити». Прогноз на матч МЛС (09.07.2023)

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вчера, 10:20

Ставки букмекеров

В этом матче букмекеры отдают хозяевам, ставки на победу которых, принимают в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 1.75. Рискнуть на триумф «Нью-Йорк Сити» можно за 4.6, а выбрать в линии ничью предлагают по коэффициенту 3.85.

Достаточно интересные цифры можно наблюдать в разделе тоталов. Коэффициент на тотал больше 2.5 забитых мячей составил 1.75, а низовой исход ТМ 2.5 можно взять по коэффициенту 2.1.

Форма команд

«Коламбус Крю» не проигрывает уже несколько матчей и совершенно заслуженно идет на четвертом месте в восточной конференции. Коллектив набрал 35 баллов и отстает на два балла от ближайшего соперника и имеет хорошую статистику забитых и пропущенных мячей (42:29). В поединке с «Нью-Йорк Сити» у хозяев будет неплохой шанс побороться за более высокое место в случае победы. Два последних матча «Коламбус Крю» завершились ничьей с «Интер» Майами (2:2) и победой над «Нью-Йорк Ред Буллс» (2:1).

«Нью-Йорк Сити» испытывает проблемы с результатами в нынешнем сезоне и не может похвалиться место в зоне плей-офф, ведь располагается на 11 месте с 25 баллами. Тем не менее, команду отделяет всего один балл от девятого места и впереди ее ждет очень много матчей и борьбы за право сыграть в следующей стадии турнира. В прошлом туре «Нью-Йорк Сити» сыграл вничью с «Шарлотт» (1:1), а ранее переиграл на выезде «Монреаль» (1:0).

Информация для ставок

«Коламбус Крю» не проигрывает уже семь матчей подряд

Четыре из пяти последних выездных матчей «Нью Йорк-Сити» завершились ничьей

Команды обменялись двумя победами в пяти последних матчах при одной ничьей

Прогноз

«Коламбус Крю» на данный момент выглядит увереннее своего соперника, и мы предполагаем, что клуб сможет добиться результата на своем стадионе. Сделать ставку на победу хозяев можно по коэффициенту 1.75 в букмекерской конторе Лига Ставок.