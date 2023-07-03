«Колорадо Рэпидс» — «Портленд Тимберс». Прогноз на матч МЛС (05.07.2023)

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вчера, 19:18

Ставки букмекеров

«Колорадо Рэпидс» является фаворитом в данной встрече. Поставить на победу хозяев в букмекерской конторе Лига Ставок можно по коэффициенту 2.15. В то время на победу гостей коэффициент составляет 3.3. Поставить на то, что команды не выявят победителя, предлагается по 3.55.

Букмекеры верят, что матч не будет насыщенным на голы, поэтому ТБ 2.5 мячей стоит 1.95. Поставить на низовой матч (ТМ 2.5) можно по коэффициенту 1.85.

Форма команд

«Колорадо Рэпидс» является последней командой своей конференции и занимает 14 место с набранными 14 баллами. От ближайшего соперника команда отстает на два пункта, а от «Портленд Тимберс» отстает на целых восемь пунктов. В домашней встрече у хозяев будет возможность немного сократить отставание. В прошлом туре МЛС «Колорадо Рэпидс» проиграл на выезде «Сент-Луис Сити» (0:2), а ранее поделил очки с «Лос-Анджелес Гэлакси» (0:0).

«Портленд Тимберс» набрал гораздо больше очков, чем «Колорадо Рэпидс», но далеко в турнирной таблице не ушел от нынешнего соперника. Тем не менее, команде необходимо отыграть всего три балла до девятого места, которое дает право сыграть в плей-офф. В прошлом матче «Портленд Тимберс» проиграл на выезде «Минессоте» (1:4), а ранее поделил очки с «Нью-Йорк Сити» (1:1).

Информация для ставок

«Колорадо Рэпидс» проиграл восемь из десяти последних матчей в МЛС

«Портленд Тимберс» выиграл два из десяти последних поединков в чемпионате

Команды обменялись двумя победами в четырех последних матчах между собой

Пять из семи последних матчей между клубами завершились тоталом меньше 2.5 мячей

Прогноз

Предполагаем, что матч будет достаточно равным, а команды по его итогу поделят очки между собой. Сделать ставку на ничью можно по коэффициенту 3.55 в букмекерской конторе Лига Ставок.