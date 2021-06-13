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Колумбия — Эквадор. Прогноз на матч Кубка Америки (14.06.2021)

вчера, 07:43

Колумбия сыграет против Эквадора в 1-м туре групповой стадии Кубка Америки. Букмекеры БК Фонбет представили свои котировки на этот матч.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
1.793.585.07
Лига Ставок 2.16 3.20 3.75
Фонбет Live! 1.08 9.50 53.00
Мелбет 2.19 3.16 3.87
1XBET 1.92 3.34 4.42

Ставки букмекеров

Букмекеры считают сборную Колумбии фаворитом этого поединка. Поставить на победу хозяев можно по коэффициенту 1.75. Ничейный исход представлен коэффициентом 3.9. Победа Эквадора оценивается в 4.5.

Форма команд

Сборная Колумбии не может похвастаться стабильностью. Подопечные Рейнальдо Руэды набрали только 8 очков в 6 матчах южноамериканского отбора ЧМ-2022. Однако последние результаты должны вселять оптимизм в колумбийских болельщиков. 9 июня сборная Колумбии сыграла вничью с Аргентиной (2:2), а до этого разгромила Перу (3:0).

Эквадор находится в хорошей форме, несмотря на то, что команда проиграла последние два матча. В отборочном раунде ЧМ-2022 эквадорцы набрали на 1 очко больше Колумбии. Однако в двух последних матча гости предстоящей встречи проиграли Бразилии (0:2) и Перу (1:2).

Информация для ставок

  • Эквадор выиграл три матча из последних пяти
  • Колумбия выиграла один матч из последних пяти
  • Эквадор забил 12 голов в последних 5 матчах

Прогноз

Актуальная ставка на этот матч — тотал забитых мячей больше 2.5 по коэффициенту 2.2. Также можно поставить на ничью или победу Эквадора по коэффициенту 2.1.

Ранее букмекеры предложили поставить на тотал меньше 2.5 мячей по коэффициенту 1.8 в матче «Ислочь» — «Динамо» Брест.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.23 1.70 1.68 2.26
Лига Ставок 2.18 1.67 1.63 2.24
Мелбет 1.70 2.21
1XBET 1.70 2.21
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Все комментарии
ПлеймейкерЪ
ПлеймейкерЪ
вчера в 11:18
В предстоящем противостоянии между этими двумя командами главным претендентом на поражение является Эквадор
shlomo
shlomo
вчера в 07:50
Хозяева не проиграют
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